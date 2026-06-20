Encuentran sin vida a segunda persona atrapada bajo los escombros por derrumbe en colonia Hipódromo Condesa

Autoridades capitalinas informaron que la segunda persona atrapada bajo los escombros por el derrumbe de una vivienda en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue hallada sin vida, tras una ardua jornada de búsqueda.

El derrumbe de la vivienda, ubicada entre las calles Tlaxcala y Chilpancingo, dejó una mujer de 63 años atrapada entre los escombros, quien fue rescatada y trasladada a un hospital. No obstante, el Heroico Cuerpo de Bomberos continuaba con las labores de búsqueda ante la presencia de un segundo afectado, un masculino de entre 25 y 30 años de edad.

Servicios de emergencia laboran en Tlaxcala y Chilpancingo, col. Hipódromo, @AlcCuauhtemocMx, donde a causa del deterioro y el exceso de humedad, se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja de un inmueble.



En coordinación con… pic.twitter.com/NCLRHii6Qq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Pese a los intensos trabajos de búsqueda, horas después, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que fue hallado el cuerpo sin vida de esta segunda persona.

“Luego de los trabajos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, en los que apoyo activamente una célula de la @SGIRPC_CDMX, lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapsado en Hipódromo Condesa”, escribió en X la titular de la SGIRPC, Miriam Urzúa.

Luego de los trabajos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, en los que apoyo activamente una célula de la @SGIRPC_CDMX, lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapsado en Hipódromo Condesa. pic.twitter.com/1CUgfKBz9a — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 20, 2026

“Peritos de la @FiscaliaCDMX realizarán los peritajes correspondientes”, abundó.

Humedad, filtración de agua y deterioro, causantes del derrumbe

Más temprano, la SGIRPC informó sobre el derrumbe en el citado domicilio, que ocurrió durante la mañana, alrededor de las 05:00 horas, de este sábado.

A través de un comunicado, la SGIRPC informó que el incidente consistió en el colapso de la losa del primer nivel sobre la losa de la planta baja, lo que, a su vez, provocó el derrumbe total de la vivienda.

#AlMomento, es recuperado el cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros.



Informo que fue encontrada en el punto marcado previamente por Togo, el can de nuestra célula de búsqueda y rescate.



Se pone a disposición de Servicios Periciales de la Fiscalía General de… pic.twitter.com/LTa6LAp0iG — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 20, 2026

Protección Civil apuntó que la causa del incidente fue una “filtración de agua” sumada al “deterioro por el paso del tiempo” en el inmueble.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la SGIRPC y del Heroico Cuerpo de Bomberos, los cuales coordinaron las labores para rescatar a la mujer atrapada en los escombros, así como al segundo afectado, fallecido, quien se presume era hijo de la primera.

📰TARJETA INFORMATIVA: SERVICIOS DE EMERGENCIA ATIENDEN DERRUMBE EN COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Para más información da clic en el siguiente enlace ⬇️⬇️⬇️https://t.co/WDEvogOu7b#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UCwCSGFIjO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Asimismo, la SGIRPC informó que gestionó el retiro de un tanque estacionario de gas LP para evitar incidentes tras el derrumbe de la vivienda.

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