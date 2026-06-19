Cae Alberto ‘N’, presunto líder criminal vinculado con homicidios y feminicidio en Azcapotzalco

Autoridades federales y capitalinas detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, señalado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con hechos violentos en Azcapotzalco.

Autoridades federales y de la Ciudad de México informaron la captura de Alberto “N”, señalado como objetivo prioritario generador de violencia y presunto líder de una célula delictiva relacionada con asesinatos, ataques armados y otros hechos violentos registrados en los últimos meses en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones se originaron tras diversos eventos de disparos de arma de fuego y homicidios ocurridos en la zona poniente de la capital del país, por lo que se realizaron labores de inteligencia, investigación de campo y seguimiento operativo.

Como parte de estas acciones, agentes realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron ubicar al presunto delincuente en el municipio de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo.

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La captura se concretó en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, donde el hombre de 31 años fue localizado y detenido.

Alberto “N” fue capturado en un centro recreativo de Hidalgo y quedó a disposición del Ministerio Público junto con droga asegurada. ı Foto: SSC-CDMX

Al momento de su aseguramiento, Alberto “N” portaba diversas dosis de droga, mismas que fueron aseguradas por los elementos operativos.

Las autoridades señalaron que el detenido es considerado el “probable líder de una célula delictiva generadora de violencia” y que estaría relacionado con un feminicidio, así como con al menos cinco homicidios y otros hechos violentos registrados recientemente en Azcapotzalco.

La detención forma parte de las acciones coordinadas contra generadores de violencia relacionados con homicidios y otros delitos en la capital. ı Foto: Especial

Tras su captura, los agentes le informaron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con la droga asegurada, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La detención fue resultado de una operación estratégica y coordinada entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Policía Estatal de Hidalgo.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la estrecha coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, en el estado de #Hidalgo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Alberto "N", identificado como objetivo prioritario generador de violencia con operaciones en… pic.twitter.com/acfX7OjTtg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 19, 2026

Las instituciones que integran los Gabinetes de Seguridad federal y de la Ciudad de México reiteraron que mantendrán las acciones conjuntas para combatir a los grupos criminales y detener a generadores de violencia.

“Las instituciones que integran los Gabinetes de Seguridad federal y de la Ciudad de México refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en beneficio de la población del país”, señalaron.

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