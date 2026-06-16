Aseguran mega arsenal con 108 armas, granadas y droga durante cateos en Tierra Blanca, Veracruz

Estiman golpe de más de 11 mdp al narco

Autoridades federales y estatales aseguraron un mega arsenal con más de 100 armas de fuego largas, 50 granadas y miles de cargadores, así como más de 400 kilos de droga, tras una serie de cateos en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Como resultado de esta operación, se estima una afectación al crimen organizado de más de 11.5 millones de pesos.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades. ı Foto: Gabinete federal de seguridad (vía Redes Sociales)

Así lo informaron autoridades federales en comunicados difundidos directamente a medios de comunicación, en donde se narró que, el operativo consistió en tres órdenes de cateo ejecutadas en distintos inmuebles en el citado municipio.

Como resultado de estos operativos, en total fueron decomisados:

108 armas de fuego largas.

50 granadas.

2 mil 700 cargadores.

51 mil 400 cartuchos útiles.

Tres tubos lanzagranadas.

Además del armamento, también fueron localizados:

22 costales y 10 cajas con material pirotécnico.

Dos vehículos tipo Razer.

Una camioneta.

Dos motocicletas.

Estos son los resultados alcanzados gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta @ClaudiaShein, cuyo objetivo es garantizar la tranquilidad y el bienestar de las y los mexicanos.



A través de acciones coordinadas entre las distintas instituciones que… pic.twitter.com/1oUaE8r3yj — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 16, 2026

De la misma forma, junto con el armamento y los vehículos, fueron decomisados 440 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana.

No se informó sobre detenciones relacionadas con este operativo, ni se ha esclarecido una relación del “mega arsenal” con algún grupo criminal en específico.

El armamento, explosivos, vehículos, droga y los tres inmuebles intervenidos quedaron a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones.

La reducción de los homicidios dolosos refleja los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la Presidenta @ClaudiaShein, resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y justicia del país.

Estas acciones contribuyen a la construcción de… pic.twitter.com/ZwlWugssOf — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 16, 2026

La FGR deberá determinar la procedencia del material asegurado y sus posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la región.

Por otro lado, de acuerdo con información de autoridades recogida por reportes periodísticos, el municipio de Tierra Blanca, en Veracruz, ha sido identificado durante años como un punto de presencia de la delincuencia organizada.

En el mismo se han registrado delitos como homicidios y desapariciones.

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