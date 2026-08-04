Impulsan investigación médica con nuevo centro de inteligencia artificial en el Hospital General

El Centro de Investigación en Aplicaciones Tecnológicas para la Salud desarrollará tres líneas de trabajo.

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” inauguró el Centro de Investigación en Aplicaciones Tecnológicas para la Salud, una nueva área dedicada al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, ciencia de datos e innovación tecnológica con el objetivo de fortalecer la investigación clínica y mejorar la operación hospitalaria.

Este espacio impulsará herramientas para optimizar la atención de los pacientes y hacer más eficientes los procesos internos de la institución. Además, promoverá alianzas con universidades, centros de investigación, organismos públicos y empresas especializadas para generar soluciones a los principales desafíos del sistema de salud. Durante la apertura, la directora general del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo, destacó que esta iniciativa permitirá ampliar las capacidades científicas, asistenciales y académicas del Hospital General de México mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia.

“Este espacio permitirá impulsar el desarrollo de investigación clínica de alto nivel, incorporar tecnologías de vanguardia y consolidar la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito de generar soluciones innovadoras que respondan a los principales desafíos de salud pública del país”, expresó.

Uno de los objetivos consiste en acelerar la transformación digital del Hospital General de México mediante la integración de la historia clínica electrónica, la digitalización de trámites y el resguardo de información en plataformas seguras. Con ello, la institución busca hacer más ágiles los procesos médicos y administrativos, además de fortalecer la formación de personal especializado.

El Centro de Investigación en Aplicaciones Tecnológicas para la Salud desarrollará tres líneas de trabajo. La primera estará enfocada en la creación de aplicaciones para optimizar la gestión hospitalaria y mejorar la comunicación entre los sistemas de información.

La segunda concentrará el análisis de grandes volúmenes de datos mediante modelos predictivos y herramientas analíticas que respalden la toma de decisiones en materia de salud, mientras que la tercera impulsará el diseño y validación de algoritmos de inteligencia artificial orientados a fortalecer los diagnósticos, la investigación clínica y los procesos asistenciales.

Entre los primeros desarrollos figura el Sistema de Administración y Gestión Archivística (SAGA), creado en coordinación con el Archivo General de la Nación, el Instituto Politécnico Nacional e ITC Complements. La plataforma utilizará inteligencia artificial para registrar, clasificar y canalizar oficios hacia las áreas responsables.

Con este proyecto, el Hospital General de México busca consolidar un modelo de innovación apoyado en el desarrollo tecnológico y la colaboración institucional, con el propósito de ampliar las capacidades de investigación y generar herramientas que contribuyan a mejorar la atención médica.

En la ceremonia participaron el director de Programas Especiales y Seguimiento de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Patricio Martínez de Alva Coria; el jefe de la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM, Max Schmulson Wasserman, y el comisario público de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Óscar Eduardo Rojas Ortiz.

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FGR