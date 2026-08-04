Sheinbaum: México pedirá bienes incautados a ‘El Mayo’ Zambada si EU los decomisa

Si autoridades estadounidenses determinan la incautación de recursos que formen parte del patrimonio de criminales mexicanos, el Gobierno Federal pedirá a la Unión Americana que entregue a México lo recaudado.

Durante su conferencia de este martes, la mandataria fue consultada sobre la incautación que autoridades norteamericanas buscan hacer de 15 mil millones de dólares pertenecientes a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien recientemente fue sentenciado a cadena perpetua.

Subrayó que su administración tomará las decisiones que resulten más benéficas para la población, por lo que se exigirá la devolución de los delincuentes para que paguen el daño que principalmente cometieron dentro del territorio nacional.

“Todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración”, dijo.

En este tenor, Sheinbaum Pardo comentó que se han recuperado 500 mil dólares relacionados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Adelantó que serán invertidos en obras específicas, sobre las que no brindó detalles.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad que informen sobre los 15 mil mdd que representan el daño que pudo haber generado "El Mayo" Zambada. #Seguridad #Dinero #Sheinbaum pic.twitter.com/wLb0dp8Iob — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

Cancelación de visas es “asunto personal”

En otro punto, la Presidenta comentó que la cancelación de visas que se ha registrado contra funcionarios públicos es un asunto de índole personal.

“Eso es un asunto personal de cada quien. (Pero son servidores públicos) Sí, pero es un asunto personal”, respondió al planteamiento.

Recordó que se han concretado órdenes de captura en contra de funcionarios locales a los que se encontraron vínculos con organizaciones delincuenciales, lo cual, sostuvo, seguirá adelante siempre y cuando se cuente con pruebas que acrediten los señalamientos.

“Se ha detenido a presidentes municipales, se han detenido funcionarios de distintos partidos políticos en donde hay pruebas de su vínculo con la delincuencia”, dijo.

En este contexto y con relación a las acusaciones que enfrenta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que la Fiscalía General de la República es quien debe de esclarecer las dudas que quedaron respecto a su ubicación y el curso de su caso.

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LMCT