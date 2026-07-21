¿Dónde está preso actualmente ‘El Mayo’ Zambada?

Luego de dos años de haber sido capturado en el aeropuerto privado de Santa Teresa a las afueras de El Paso, Texas, Estados Unidos, este lunes Ismael “El Mayo” Zambada recibió sentencia en Nueva York.

El capo originario de Sinaloa y líder del Cártel de dicha entidad se declaró culpable en 2025, por lo que este 20 de julio fue sentenciado a cadena perpetua; además, deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que la condena que recibió Ismael “El Mayo” Zambada es histórica, pues esta refleja el compromiso que tienen para eliminar a “los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la vida de los estadounidenses”.

#𝐃𝐄𝐀 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞𝐥 “𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐲𝐨” 𝐙𝐚𝐦𝐛𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚: "Today, El Mayo answered for his crimes before an American courtroom. That outcome reflects decades of tireless work by the men and women… pic.twitter.com/R2WCu7R4aP — DEA HQ (@DEAHQ) July 20, 2026

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York aseguró que, luego de haber pasado casi cuatro décadas siendo el líder principal del Cártel de Sinaloa, “El Mayo” ahora “pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense, exactamente donde pertenece”.

Por su parte, el director de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos apuntó que la sentencia de Zambada “envía un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros: por muy poderosos que se vuelvan o por mucho tiempo que eludan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos”.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Esta es la prisión en donde se encuentra “El Mayo”

Pese a que tras su sentencia se busca que “El Mayo” sea transferido a la Prisión Administrativa de Máxima Seguridad (ADX, por sus siglas en inglés) Florence, su defensa busca que no sea así.

Esto se debe a que Zambada tiene más de 76 años actualmente y diversos padecimientos de salud, por lo que se busca que sea enviado a un penal que cuente con atención médica especializada.

Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada. ı Foto: Reuters

Actualmente Ismael “El Mayo” Zambada se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC Brooklyn), lugar que es conocido como “el infierno en la tierra” en el que también se encuentra Nicolás Maduro.

Este centro penitenciario federal de Nueva York es conocido por ser una de las cárceles con mayor índice de delincuencia, así como por ser un lugar en el que los presos permanecen bajo malas condiciones.

Esta es Ghislaine Maxwell en MDC Brooklyn.



En la misma unidad de aislamiento en la que está recluida Cilia Flores.



Así son sus días ahora.pic.twitter.com/bULvuiuCQ8 — Lance Spear ⛏️⛑️🇻🇪 (@thexpeditionary) February 7, 2026

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