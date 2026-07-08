‘La verdad es la verdad’: Ken Salazar niega que EU participara en el traslado de ‘El Mayo’

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que las autoridades estadounidenses no participaron en el traslado aéreo de Ismael “El Mayo” Zambada hacia territorio estadounidense y aseguró que esa fue la versión que el gobierno de su país comunicó oficialmente a México desde el momento de la detención.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Salazar respondió a los cuestionamientos recientes sobre quién dijo la verdad respecto a la captura del líder del Cártel de Sinaloa y sostuvo que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al Gobierno de México lo ocurrido los días 25 y 26 de julio de 2024.

"La verdad es la verdad“, escribió el exdiplomático, antes de reiterar que ”no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación“.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

En su publicación, Salazar señaló que esa versión quedó plasmada también en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, donde dedica un capítulo titulado The Door Closes a ese episodio. Explicó que la obra aborda la necesidad de construir una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá para enfrentar desafíos comunes en materia económica, de seguridad y cambio climático.

Salazar también descarta acusaciones contra AMLO

Asimismo, en entrevista con el periodista Jorge Ramos, Salazar sostuvo que la intervención de las autoridades estadounidenses ocurrió únicamente cuando la aeronave en la que viajaba el fundador del Cártel de Sinaloa aterrizó en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024.

“No hubo participación de autoridades de Estados Unidos en el vuelo. La detención ocurrió cuando el avión llegó a territorio estadounidense”, declaró el exdiplomático, con lo que reiteró la versión que mantuvo cuando ocupaba la embajada en México.

🔴Ken Salazar, ex embajador de EU en México, sostiene su versión sobre el secuestro de ‘El Mayo’: “No fue nuestra operación”.



En entrevista hace unos días con Jorge Ramos (@jorgeramosnews), Salazar afirmó que “de la operación no sabía nadie de Estados Unidos”. pic.twitter.com/pH0CTO1sbh — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

La captura de Zambada continúa siendo uno de los episodios más controvertidos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Desde que se confirmó su detención, el Gobierno mexicano ha solicitado información detallada sobre las circunstancias en las que fue trasladado al vecino país, luego de que el propio capo afirmara haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de ser llevado contra su voluntad a territorio estadounidense.

Las autoridades mexicanas también han cuestionado si agencias de seguridad de Estados Unidos participaron de alguna manera en la operación, mientras que Washington ha sostenido que la detención se concretó únicamente cuando la aeronave aterrizó en su territorio.

La controversia volvió a cobrar fuerza recientemente tras darse a conocer que el avión utilizado para el traslado de Zambada fue exhibido en un museo de Nuevo México, hecho que reavivó el debate sobre el nivel de cooperación entre ambos países en el combate al narcotráfico y el papel de las agencias estadounidenses en ese operativo.

Durante la conversación con Jorge Ramos, Salazar también fue cuestionado sobre algunos pasajes de su libro Bordering on Chaos (Al borde del caos), luego de que diversos sectores interpretaran que el exembajador sugería que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador temía las posibles revelaciones de Zambada tras su captura.

El exdiplomático rechazó esa interpretación y afirmó que, durante el tiempo que encabezó la representación estadounidense en México, nunca recibió información que acreditara vínculos entre el exmandatario y organizaciones criminales.

“No tuve evidencia de que López, el licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador”, expresó.

Salazar agregó que ninguna de las agencias estadounidenses con las que mantuvo comunicación durante su gestión le presentó pruebas que respaldaran acusaciones contra el expresidente mexicano.

No obstante, reconoció que la corrupción continúa siendo un desafío para las instituciones mexicanas y citó como ejemplo el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico.

Las declaraciones del exembajador se producen en un contexto en el que la captura de “El Mayo” Zambada sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte del Gobierno mexicano y mantiene abierto el debate sobre los alcances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

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MSL