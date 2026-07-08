FGR indaga violaciones graves de EU en caso ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, señaló, en conferencia de prensa, que el Gobierno de Estados Unidos se ha negado a dar información o ha brindado datos falsos en este caso.

“Además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves. De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves.

“Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales”, enlistó la fiscal General de la República.

⭕ Tras acusar que el Gobierno de Estados Unidos se ha negado a dar información o ha brindado datos falsos al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga posibles delitos graves cometidos por autoridades de ese país en el traslado de Ismael ‘El Mayo’… pic.twitter.com/ZMixg7UYAv — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 8, 2026

De igual forma la funcionaria informó que la FGR ya identificó al piloto de la aeronave utilizada en el secuestro de “El Mayo” Zambada.

Ernestina Godoy enfatizó que agosto de 2024 personal de la institución ministerial acudió a las oficinas de la FBI en el Paso, Texas, pero no les permitieron realizar acciones pertinentes para una investigación adecuada.

Godoy relató que la argumentación del entonces Embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre que ninguna autoridad de su país habría participado en este traslado es distinta a la que se reveló en un actual reportaje, en donde presuntos integrantes del FBI reconocen como un éxito el operativo ejecutado en Sinaloa.

“Es importante retomar que en agosto de 2024 personal de esta institución acudió a inspeccionar en oficinas del FBI en Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó información requerida para los hechos. Ni se dejó tomar fotografías”, expresó Godoy.

“El FBI no proporcionó datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México, es de destacarse que en constancias autoridades de EU han dado datos falsos o imprecisos de identificación de este avión, en este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja”.

Ernestina Godoy recordó que el 23 de julio de 2024, las autoridades de México se enteraron que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán y detenido en Estados Unidos, se incorporó a un programa de testigos protegidos.

Dos días después, la Embajada de EU informó el cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México, y ese mismo día, se llevó a cabo la extracción del “Mayo”.

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