Sobre libertad de expresión

Director regional de Artículo 19 es nombrado relator especial de la ONU

La designación se realizó durante la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; desde septiembre de 2020 ocupa la dirección regional de Artículo 19 para México y Centroamérica

Leopoldo Maldonado Gutiérrez
Leopoldo Maldonado Gutiérrez Foto: X @UN_HRC
Por:
Claudia Arellano

El abogado y defensor de derechos humanos Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como nuevo Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

La designación se realizó durante la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue dada a conocer a través de las redes sociales del organismo internacional, donde se publicó el nombre del especialista mexicano junto con el cargo que desempeñará dentro del sistema de procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

El nombramiento coloca a Maldonado Gutiérrez al frente de una de las relatorías más relevantes del sistema internacional de derechos humanos, encargada de vigilar, promover y emitir recomendaciones a los Estados sobre el respeto y la garantía de la libertad de expresión y de opinión en el mundo.

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¿Quién es Leopoldo Maldonado?

Leopoldo Maldonado Gutiérrez es abogado y defensor de derechos humanos con una amplia trayectoria en la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y la defensa de periodistas. Desde septiembre de 2020 ocupa la dirección regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, organización internacional dedicada a promover y proteger estos derechos fundamentales.

A lo largo de su carrera ha impulsado acciones de litigio estratégico, documentación de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el fortalecimiento de políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en México y la región.

Con este nombramiento, el especialista mexicano asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a la situación de la libertad de opinión y de expresión a nivel global, mediante la elaboración de informes, visitas oficiales a países y recomendaciones dirigidas a los Estados para fortalecer la protección de este derecho humano.

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LMCT

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