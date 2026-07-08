Claudia Sheinbaum critica declaraciones de argentino Eduardo Feinman

Las declaraciones del argentino Eduardo Feinman, quien dijo ‘detestar’ a los mexicanos, fueron consideradas como indignantes por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además lo responsabilizó de ser quien difundió que la selección de Ecuador fue amenazada por el crimen organizado para dejar ganar a la Selección Mexicana, lo cual insistió que es falso.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria reprodujo el fragmento televisivo en donde el comunicador argentino expresa: “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ‘ahorita’ ese se lo puede meter en el orto (…). Detestables esos tipos, detestables”, dijo.

Dadas estas declaraciones, la mandataria mexicana puso en duda la profesión como periodista de Feinman, a quien además señaló de ser un aliado de la derecha en México, a la que de paso también señaló de no querer a la población por simpatizar con alguien que lo expresa así.

🇲🇽 | Los comentarios de Eduardo Feinmann, “periodista” argentino, tras la eliminación de México ante Inglaterra:



“Detesto a los mexicanos con mi alma. Detestables esos tipos. Es la envidia que nos tienen a los argentinos en todo, no solo en fútbol.” pic.twitter.com/Mdb5h68LKj — Piojismo (@Piojismo1906) July 8, 2026

“Es indignante, pero nada más para que vean un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudo periodista lo que dice de las y los mexicanos y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México… Entonces, si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México”, dijo.

Respecto a las acusaciones sobre que los jugadores ecuatorianos fueron amenazados por la delincuencia organizada, criticó que en México la información fue difundida por el empresario Ricardo Salinas Pliego y remarcó que el propio equipo salió a desmentirlo

“El propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso, pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha. La derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países”, declaró.

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LMCT