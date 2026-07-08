México y Suiza acuerdan renovación de acuerdo comercial; destacan coincidencia económica y visión pacifista del mundo

México y Suiza acordaron la renovación del acuerdo comercial durante una reunión en la que, además, los mandatarios de cada país encontraron coincidencias no sólo en materia económica -para el impulso del Plan México-, sino también respecto a una visión pacifista del mundo, ante las complejidades que hoy se atraviesan.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien sostuvo una reunión por más de hora y media.

Al término, ambos ofrecieron un mensaje conjunto, en donde el mandatario suizo destacó que, junto a las empresas que lo acompañaron, se abonará al Plan México que impulsó el gobierno en curso.

“Desde hace 80 años tenemos relaciones diplomáticas plenas y enteras, contactos estrechos se realizaron durante las últimas décadas… empresas suizas que nos acompañan desde los valores de nuestras inversiones iniciales contribuirán a la implementación del plan México de la presidenta Sheinbaum”, dijo Guy Parmelin.

Aseguró que el crecimiento constante del intercambio económico y flujo de inversiones entre ambos países incrementaron, lo cual consideró una prueba de que el interés por invertir en territorio mexicano es creciente.

En otro rubro, destacó que ambos comparten “la visión de un orden internacional basado en el respeto del derecho internacional, basado en instituciones multilaterales sólidas, base de la estabilidad, la prosperidad y la paz”.

Como parte del acuerdo, mencionó que se incluyeron acuerdos de colaboración para el desarrollo científico y otros ámbitos.

“Espero que Suiza y México todas las empresas de México continúen en ese camino y señora presidenta, fue un gusto tener hoy la oportunidad de hablar con grandes miembros de su gobierno y quiero agradecer de antemano por estos intercambios, que sean fructíferos y espero que la relación entre Suiza y México se vuelva todavía más dinámica”, expresó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que el comercio bilateral ascendió a cuatro mil 272 millones de dólares y se trabajará en la actualización de los términos del acuerdo para seguir adelante.

Para atraer inversiones, la Jefa del Ejecutivo Federal expuso a los empresarios la flexibilización de trámites, con lo que además se espera abonar a la incertidumbre para la inyección de capital.

La mandataria mexicana subrayó que ambos también coincidieron en que la manera de resolver controversias debe ser por el camino de la paz.

“Conversamos también sobre la agenda global. México y Suiza tenemos coincidencias en la manera de ver el mundo. Los dos somos países pacifistas, convencidos de la solución pacífica de las controversias, y, como ustedes saben, en el caso de México, este es un principio constitucional. Rechazamos las violaciones al derecho internacional y coincidimos en fortalecer la relación multilateral en nuestro planeta. Reconocimos los esfuerzos de Suiza, un país neutral, para alcanzar soluciones geográficas negociadas en distintos conflictos armados actuales”, subrayó.

Algo que la Presidenta destacó fue el acuerdo que se tiene en cuanto al patrimonio cultural y que ha permitido que desde 2018 se regresaran 67 objetos culturales

“Por esa razón nos une mucho más que la relación económica y la relación comercial. Aprovecho aquí para agradecer a la embajadora de México en Suiza, que ha hecho un trabajo extraordinario en este tema y en muchos otros en la relación. Son piezas, por ejemplo, de los estilos Loma Alta de Michoacán, Chupícuaro, Ixtlán del Río, así como Comala y Ortiz del occidente del país. Cada pieza que regresa es memoria que vuelve a casa”, dijo.

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FGR