Sheinbaum recibe al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.
Sheinbaum Pardo adelantó durante La Mañanera del Pueblo que la reunión contempla temas económicos binacionales, así como un encuentro con empresarios suizos que desarrollaron su empresa en México y al finalizar ofrecerá una conferencia de prensa.
Guy Parmelin es miembro del Partido Popular Suizo, actualmente cumple un segundo periodo como presidente de Suiza para el año 2026, tras haber ejercido el mismo cargo en 2021 y como vicepresidente en 2020 y 2025.
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También dirige el Departamento de Asuntos Económicos, Educación e Investigación desde 2019 y más allá de su carrera política, en su país de origen se destaca constantemente su formación original como agricultor.
El lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió en México a Guy Parmelin, y a su esposa, Caroline Merotto, al inicio de una visita oficial centrada en la relación económica entre ambos países.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en la víspera que el mandatario suizo sostendrá un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles. El objetivo, según la dependencia, será fortalecer los “vínculos económicos y comerciales” entre ambas naciones.
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FGR