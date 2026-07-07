ONU-DH pide esclarecer asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán y Alex Serna

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió esclarecer los casos de Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz, y Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero.

Los dos periodistas desaparecieron en junio y después fueron encontrados sin vida en estados donde el organismo ha documentado “un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas”.

Guzmán dirigía un medio informativo digital en el sur de Veracruz. ONU-DH México señaló que habría sido “la única mujer que cubría la fuente policiaca” en esa región, por lo que llamó a garantizar la libertad de expresión en condiciones seguras y a reconocer los “riesgos diferenciados y agravados” que enfrenta este género dentro del periodismo.

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Por su parte, Serna desarrollaba investigaciones sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con la oficina de Naciones Unidas, su labor también contribuía a la defensa del agua y la tierra, además de la denuncia pública de posibles actos de corrupción en la región.

La periodista Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

El organismo expresó “consternación” por ambos casos, ocurridos durante junio, y por la posterior “identificación sin vida” de las víctimas. También manifestó solidaridad con sus familias, colegas y el gremio periodístico.

Como parte de su pronunciamiento, ONU-DH México llamó a las autoridades a indagar los hechos relacionados con la actividad periodística de Guzmán y Serna como una línea de investigación.

Organismos internacionales han insistido en que las agresiones contra comunicadores requieren investigaciones que tomen en cuenta su trabajo profesional, debido al impacto que estos ataques generan en el derecho a informar y en el acceso de la sociedad a información de interés público.

Sin aportar más detalles sobre las carpetas de investigación, la oficina pidió que las pesquisas permitan garantizar justicia y reparación integral para las familias de Roxana Guzmán y Alex Serna.

En días recientes, Alex Serna, periodista independiente y activista, fue hallado sin vida tras más de 10 días desaparecido, confirmó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). Mientras que el cuerpo de Roxana Guzmán también fue localizado tras su desaparición.

🔹Expresamos nuestra consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, #Veracruz, y del periodista Alex Serna, en Zihuatanejo, #Guerrero, ocurridas el pasado mes de junio, y por la posterior identificación sin vida.

En estas entidades, la ONU-DH… pic.twitter.com/gzOEZhzk6M — ONU-DH México (@ONUDHmexico) July 7, 2026

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LMCT