Reportan hallazgo de cuerpo en Moloacán, Veracruz, vinculado con investigación por caso Roxana Guzmán

Autoridades federales investigan predio en Moloacán; según un detenido, en el lugar estaría el cuerpo de Roxana Guzmán.

Autoridades federales habrían hallado un cadáver en un predio en Moloacán, Veracruz, que podría pertenecer a la periodista secuestrada Roxana Guzmán, reportaron este viernes medios locales.

La investigación del predio ocurrió después de que José del Carmen, alias “Delta 7”, detenido más temprano por su presunta relación con estos hechos, indicara a las autoridades que se había privado de la vida a la comunicadora y que sus restos se encontraban en ese lugar.

Alias "Delta 7", detenido por su presunta participación en el secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz. ı Foto: Especial

Reportes de medios locales como el Diario del Istmo informan que este viernes autoridades federales llevaron a cabo un cateo en un predio ubicado en el citado municipio, donde habrían hallado un cadáver.

Por lo anterior, se habría solicitado la intervención de los servicios periciales, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes e identificar si los restos pertenecen a la periodista Roxana Guzmán, como, según reportes, lo indicó alias “Delta 7”.

La periodista Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Sin embargo, más allá de los reportes de medios locales, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado el hallazgo del cuerpo.

Más temprano, se informó la detención de “Delta 7” quien, de acuerdo con reportes, aseguró que la comunicadora fue privada de la vida días después de su secuestro. No obstante, autoridades federales no han confirmado que, efectivamente, Guzmán haya sido asesinada.

Habitantes del ejido Emiliano Zapata señalaron que el acceso a la zona se encuentra restringido 🚧📍



De manera preliminar, se reporta el posible hallazgo de restos humanos; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado su identidad ni si están vinculados con la… pic.twitter.com/3yDZTRTp7r — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 26, 2026

En tanto, debido al reporte de quien fue detenido por su presunta relación con estos hechos, se reportó el despliegue de un fuerte operativo de seguridad en el citado predio.

Al cierre de esta nota, no se han dado más detalles sobre el predio, el operativo federal ni la relación de “Delta 7” con el secuestro de Roxana Guzmán, quien permanece en calidad de “no localizada” hasta que no se confirme su homicidio ni se acredite la identidad de los restos presuntamente localizados.

Detienen a cuatro policías; reportan que es por caso Roxana Guzmán

Posteriormente, medios locales reportaron la detención de cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, también por hechos relacionados con el secuestro y posible homicidio de Roxana Guzmán.

🚨En Veracruz fueron detenidos cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, incluido un comandante, por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportan medios locales.



Sin embargo, el Ayuntamiento no precisó las causas de las… https://t.co/EmyZDDaMSN pic.twitter.com/dVle0XZMBB — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

Aunque el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no confirmó ni desmintió los hechos, sí emitió un comunicado en donde aseguró que “ha tenido conocimiento de un procedimiento realizado por autoridades competentes respecto del comandante y elementos de la Policía Municipal”.

Destacó que, hasta el momento, “no ha recibido información oficial sobre las causas que motivaron dicho procedimiento”, y que “se mantiene atento a la información que emitan las autoridades competentes”.

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