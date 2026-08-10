Romina Contreras lidera aprobación ciudadana en Huixquilucan y México

Los habitantes de Huixquilucan, Estado de México, tienen a la alcaldesa con la mayor aprobación ciudadana del país. Romina Contreras Carrasco se posiciona como la mejor evaluada a nivel nacional y estatal, según el consenso de nueve encuestas recientes. Este reconocimiento subraya la confianza de la población en su gestión.

Las mediciones de empresas como Rubrum, Campaigns and Elections (C&E) Research y Gobernarte la ubican en los primeros lugares. Con calificaciones que superan el 60% y hasta el 70% en desempeño y aprobación, estas firmas destacan su liderazgo entre los alcaldes de medianas urbes y metropolitanos en México.

Massive Caller y Demoscopia Digital también confirman su liderazgo en el Estado de México, con porcentajes de aprobación del 61.9% y 69.5% respectivamente. Estas cifras la colocan consistentemente como la mejor evaluada en la entidad.

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Ante estos resultados, la alcaldesa Contreras Carrasco reitera su compromiso de trabajar con responsabilidad y cercanía con las familias. “La confianza de las y los huixquiluquenses nos impulsa a seguir trabajando todos los días con resultados concretos. Estos reconocimientos son un incentivo para redoblar esfuerzos y consolidar a Huixquilucan como el mejor lugar para vivir, un municipio más seguro, moderno y con mejores oportunidades para todas las familias”, afirmó.

Los estudios de opinión elaborados por Rubrum, Campaigns and Elections Research y Gobernarte ubican a la alcaldesa en la primera posición. ı Foto: Especial.

Su administración se enfoca en rubros clave como seguridad, infraestructura, servicios públicos eficientes, educación de calidad, finanzas sanas y desarrollo social. Estas áreas buscan impactar directamente en la calidad de vida de los vecinos, reflejando una política de atención permanente a las familias.

La consistencia de estas mediciones, que incluyen también a Statistical Research Corporation y La Encuesta.mx, resalta una tendencia sostenida de alta aprobación para la gestión de Romina Contreras. Este respaldo ciudadano continuo se traduce en una expectativa de resultados y un impulso para la agenda de desarrollo municipal en Huixquilucan, consolidando su posición en el panorama político local.

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JVR