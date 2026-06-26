Fuerzas federales detienen a ‘Delta 7’, presunto secuestrador de periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Alias "Delta 7", detenido por su presunta participación en el secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz.

Autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a José Del Carmen “N”, alias “Delta 7”, presunto responsable del secuestro de la periodista Roxana Guzmán ocurrido el 2 de junio.

De acuerdo con la información disponible, la captura, ejecutada en Coatzacoalcos, fue resultado de varias semanas de labores de inteligencia encabezadas por la Marina en la región sur del estado.

La periodista Roxana Guzmán, en sus redes, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Fuentes de seguridad indicaron que el detenido habría participado en el secuestro de la comunicadora, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue sustraída de su domicilio en el municipio de Nanchital por un grupo armado.

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Tras su aprehensión, “Delta 7” señaló a las autoridades un punto donde presuntamente se habría privado de la vida a la comunicadora. No obstante, el presunto homicidio no ha sido confirmado por las autoridades, y Roxana Guzmán sigue en calidad de desaparecida.

La periodista Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Pese a ello, dicho lugar permanece bajo resguardo de personal naval en espera de las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

La Semar informó que las tareas de búsqueda y localización se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Fiscalía estatal, la Coordinación Nacional Antisecuestro y otras corporaciones federales y locales.

Autoridades federales y estatales investigan secuestro

La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República el pasado 12 de junio.

Días antes, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que se desarrollaban diversas entrevistas, dictámenes y trabajos de búsqueda, además de que existían dos líneas de investigación sobre la desaparición de la periodista.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal de Veracruz. ı Foto: Captura de video

El caso también ha sido seguido por el Gabinete de Seguridad federal. En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades estatales y federales trabajaban de manera conjunta y llamó a dar atención prioritaria al caso “sea o no comunicadora, es una persona, una mujer que fue sustraída de su casa”.

Familiares de Roxana Guzmán han solicitado públicamente el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a esclarecer su paradero.

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