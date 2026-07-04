Hallan sin vida a Alex Serna, periodista independiente y activista, tras desaparición en Zihuatanejo

CDHEG confirma hallazgo sin vida de Alex Serna, visto por última vez en Zihuatanejo el 20 de junio.

Alex Serna, periodista independiente y activista, fue hallado sin vida tras más de 10 días desaparecido, confirmó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

A través de una tarjeta informativa, la CDHEG expresó sus condolencias por el “lamentable fallecimiento” de Alex Serna, el cual, detalló, ocurrió en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Con lo anterior se confirmó la muerte del creador de contenido, después de que la semana pasada trascendiera su muerte, días después de haber sido reportado desaparecido, el 20 de junio.

A causa de esto, la CDHEG pidió a las autoridades competentes garantizar justicia y esclarecimiento de los hechos en las investigaciones por la desaparición y posterior hallazgo sin vida del comunicador.

🔴 La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó el fallecimiento del activista ambiental Alex Serna, identificado como Manuel Alejandro Moreno Serna.



El organismo solicitó una investigación para esclarecer los hechos. El creador de contenido había sido… pic.twitter.com/mpInWKvVYM — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) July 4, 2026

“La CDHEG solicita a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a actuar con la debida diligencia en las investigaciones correspondientes, a fin de que los hechos sean esclarecidos y se garantice el acceso a la justicia a favor de la víctima”, expresó en un comunicado.

“La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, reafirma su compromiso institucional con la protección de la vida, la integridad personal y la libertad de expresión”, concluyó.

Cronología del caso Alex Serna

El periodista independiente Alex Serna era conocido por sus videos en donde denunciaba a empresas privadas que, según sus investigaciones, operaban sin permiso de autoridades en Zihuatanejo y otros municipios de Guerrero, lo que constituía daño ambiental.

La preocupación por el paradero del influencer y periodista Alex Serna crece entre familiares, amigos y seguidores, quienes aseguran que llevan alrededor de 10 días sin saber de él.



Serna era conocido por difundir denuncias ciudadanas sobre temas ambientales en Zihuatanejo,… pic.twitter.com/HJi2oL92qf — Territorio Nacional (@Territorio_Hoy) July 3, 2026

Fue en marzo de 2026 que Serna se hizo conocido fuera de Guerrero, pero no por su labor comunitaria, sino por las presuntas amenazas que recibió a través de sus redes sociales.

En sus canales digitales, publicó capturas de pantalla con las cuales denunciaba estar siendo víctima de amenazas anónimas, en donde le pedían: “Ya bájale, tenemos tu ubicación”.

🔴El influencer y periodista Alex Serna fue reportado como desaparecido.



Desde hace unos 10 días se desconoce su paradero.



En un video señaló presuntas afectaciones ambientales, donde señaló a un empresario de operar sin permisos.



El reporte con Ángeles Rodríguez, corresponsal… pic.twitter.com/XpKe9JwT4j — Azucena Uresti (@azucenau) July 3, 2026

Posteriormente, el 20 de junio, Alex Serna fue visto por última vez en Zihuatanejo.

Ese mismo día publicó su último video, en el cual denunció penalmente las afectaciones ecológicas causadas por una empresa deshidratadora de mango de un empresario extranjero en la comunidad de La Saladita, municipio de La Unión.

Tan solo dos días después, el 22 de junio, medios locales reportaron que autoridades estatales hallaron el cuerpo de un hombre con visibles huellas de tortura dentro de un tambo de plástico azul. El hallazgo ocurrió a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el municipio de Petatlán, entre las localidades de Arroyo Seco y Coyuquilla Norte.

Aunque todo apuntaba a que el mismo pertenecía al comunicador, hubo un vacío de información oficial hasta el viernes 3 de julio, cuando el CDHEG emitió el comunicado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am