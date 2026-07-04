¿Quién era Alex Serna? Periodista que fue hallado sin vida tras denunciar daños ecológicos en Guerrero

La desaparición y posterior localización sin vida de Alex Serna ha generado consternación en Guerrero y entre organizaciones defensoras de periodistas y del medio ambiente. El comunicador, cuyo nombre completo era Manuel Alejandro Mora Serna, era conocido por utilizar sus redes sociales para denunciar presuntos daños ecológicos, cambios de uso de suelo y problemáticas ambientales en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Su caso comenzó a cobrar relevancia luego de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero difundiera una ficha para localizarlo, tras reportarse su desaparición el pasado 20 de junio de 2026. Días después, autoridades y organismos de derechos humanos confirmaron que el activista fue localizado sin vida, mientras la Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El caso también ha llamado la atención porque, antes de desaparecer, Alex Serna había publicado en sus redes sociales diversos videos relacionados con denuncias ambientales en la Costa Grande de Guerrero.

🔴El influencer y periodista Alex Serna fue reportado como desaparecido.



Desde hace unos 10 días se desconoce su paradero.



En un video señaló presuntas afectaciones ambientales, donde señaló a un empresario de operar sin permisos.



El reporte con Ángeles Rodríguez, corresponsal… pic.twitter.com/XpKe9JwT4j — Azucena Uresti (@azucenau) July 3, 2026

¿Quién era Alex Serna?

Alex Serna era un periodista ciudadano, creador de contenido y activista ambiental originario de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. A través de su página de Facebook, donde reunía alrededor de 24 mil seguidores, compartía reportajes, transmisiones en vivo y denuncias sobre problemáticas ambientales que afectaban a la región.

Entre los temas que abordaba con mayor frecuencia se encontraban la tala de árboles, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, el cambio de uso de suelo, la contaminación de cuerpos de agua y presuntas irregularidades relacionadas con permisos ambientales.

Gracias a ese trabajo logró convertirse en una de las voces más conocidas en redes sociales dentro de Zihuatanejo para denunciar temas ambientales y ciudadanos.

La última publicación de Alex Serna fue realizada el 20 de junio de 2026, el mismo día en que fue visto por última vez.

En el video denunció presuntas irregularidades en la operación de una empresa deshidratadora de mango ubicada en la comunidad de La Saladita, asegurando que la planta supuestamente operaba sin contar con diversos permisos ambientales y sin concesión para el uso de agua.

Asimismo, afirmó que las actividades de la empresa provocaban contaminación en la zona.

Hasta ahora, esas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades competentes y tampoco existe un posicionamiento público de la empresa respecto a los señalamientos, por lo que forman parte de las denuncias realizadas por el activista.

🚨Hallan sin vida al activista ambiental y creador de contenido Alex Serna.



La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó el fallecimiento de Manuel Alejandro Moreno Serna.



Pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno una investigación para… pic.twitter.com/cgtlFeKud7 — Azucena Uresti (@azucenau) July 4, 2026

Alex Serna también denunció amenazas

Antes de su desaparición, diversos medios reportaron que el periodista ambiental había compartido capturas de pantalla de mensajes amenazantes recibidos mediante Facebook.

En esas conversaciones, personas cuya identidad no ha sido confirmada le advertían que dejara de publicar denuncias relacionadas con temas ambientales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha informado si esas amenazas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el hallazgo sin vida del comunicador.

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MSL