Destaca Claudia baja de 46% en homicidios dolosos en Michoacán

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de asesinatos ocurridos en Michoacán se redujo 46 por ciento, resultado positivo, a pesar del cual la tarea no se considera “terminada” y se mantendrán las labores para garantizar la paz, justicia y erradicar la corrupción que atañe a sus habitantes.

De acuerdo con el balance expuesto por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, durante la gira presidencial en dicha entidad, el promedio diario pasó de 4.32 a 2.33 y, el mes pasado, se convirtió en el junio con los indicadores más bajos en los últimos años.

El Dato: El avance más relevante en el curso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una inversión de 16 mmdp destinados a obras de infraestructura en el estado en todo 2026.

En cuanto al promedio anual, destacó que mientras de 2015 a 2021 hubo una tendencia a incrementarse, ahora el comportamiento de este delito ha sido de una disminución consecutiva hasta llegar a una baja del 37 por ciento.

“Como se ve claramente en la gráfica, se muestra un aumento de los homicidios de 2015 a 2021, cuando llegó a su nivel máximo, y empezó una tendencia a la baja que se mantiene hasta 2026, año que, de forma preliminar, tiene el promedio más bajo de toda esta serie. Como también podemos ver en la gráfica, entre 2025 y el dato preliminar de 2026 se logra una disminución del 37 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad”, destacó.

Respecto a todos los delitos de alto impacto, la reducción estimada es de tres por ciento entre 2025 y 2026. La funcionaria federal aseguró que, si se mantiene esta tendencia, este año se convertirá en el más bajo en los últimos 11 años.

OMAR GARCÍA Harfuch, al presentar los avances del Plan Michoacán, ayer. ı Foto: Especial

Aunque las operaciones en el estado de Michoacán han llevado a detenciones criminales relevantes, esto no significa que la tarea esté concluida, subrayó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que la seguridad michoacana fue marcada como una prioridad desde el inicio del sexenio y, por ello, no se detendrá el despliegue para combatir las prácticas criminales que atañen a la población.

“Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos, al contrario, la instrucción de la Presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la corrupción en Michoacán es una prioridad para la Presidenta de México, por ello las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno del estado, con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no hay impunidad”, expresó.

En el balance expuesto, García Harfuch destacó que desde el primero de octubre de 2024 hasta el 15 de junio se han detenido a más de mil 300 personas vinculadas a delitos de alto impacto. También, se aseguraron mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y seis mil 600 cargadores. A esto se suman más de 35 toneladas de droga aseguradas.

Como parte de las operaciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas fueron destruidas e inhabilitadas.

El secretario destacó que uno de los delitos que más afectan a la población es la extorsión contra productores de la entidad y por ello el Gabinete de Seguridad se enfocó en garantizar una mayor presencia territorial, inteligencia e investigación, para detener a generadores de violencia y extorsionadores de productores de aguacate, limón, empaquetadores, comerciantes y empresarios.

Después de un balance de las detenciones más relevantes informadas en semanas anteriores, García Harfuch subrayó que la protección a Michoacán no sólo se hace en tierra, sino también desde sus puertos, con acciones a cargo de la Secretaría de Marina, que fortaleció el blindaje en el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto estratégico para impedir el tráfico de drogas y afectar las rutas logísticas de la delincuencia organizada que reciben un importante financiamiento por estas rutas.

Al respecto, la Presidenta señaló que la principal demanda de seguridad por parte de la población es acabar con la extorsión, razón por la que éste es un objetivo marcado para su gobierno.

“Han disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos, pero el principal objetivo y es la instrucción que tiene el Gabinete, en coordinación con el Gobierno del estado, es erradicar la extorsión en Michoacán. Ése es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que, en distintas regiones del estado, en algunos lugares concentrados en ciertos municipios, uno de los temas que nos ha solicitado permanentemente la ciudadanía es el disminuir la extorsión. Ha habido muchas detenciones del estado y también del Gabinete de Seguridad, pero la instrucción que he dado es que nos concentremos en erradicar ese delito”, puntualizó.

Esteva: Van 53 mmdp a carreteras

| Por Víctor Valencia

Como parte del Plan por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) planea invertir en la presente administración 53 mil 737 millones de pesos en obras de infraestructura en Michoacán.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció durante la conferencia del pueblo de este viernes que las obras generadas por esta inversión, enfocadas en la construcción de autopistas y caminos artesanales así como en infraestructura educativa y deportiva, generarán 161 mil 211 empleos.

Especificó que las inversiones en el estado de Michoacán desde 2022, cuando inició la actual administración federal, ascienden a 43 mil 916 millones de pesos, que corresponden a una inversión mixta en atención a 411 kilómetros de autopistas.

En recapitulación de las obras realizadas en el estado, especificó que la totalidad de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, que abarca 47 kilómetros, ya está concluida; al mismo tiempo, agregó, hay trabajos en la vía Zitácuaro-Maravatío y en la ruta Uruapan-Nueva Italia, que presentan 68 y 26 por ciento de progreso, en ese orden.

Esteva Medina agregó que, además, ya comenzaron los trabajos de las autopistas Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, el ramal de acceso a Uruapan y la vía que transita entre Uruapan y Zamora.

Sobre acciones de mantenimiento y reparación de vías, indicó que serán intervenidos seis mil 454 kilómetros de carreteras federales durante el resto de este año y el 2027, con una inversión contemplada de siete mil 536 millones de pesos, así como atención a 386 kilómetros en más de 31 municipios michoacanos.

El titular de la SICT comentó que esta secretaría trabaja en los municipios de Zacapu y Morelia para apoyar en la construcción de dos Bachilleratos Tecnológicos, obras que ya iniciaron y que cuentan con inversión de 135 millones de pesos.