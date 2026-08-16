Vinculan a García Cabeza de Vaca con huachicol y él responde: ‘Mienten, los veré en la Corte de EU’

Los morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Santiago Nieto compartieron una investigación que vincula al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con delitos de hidrocarburos, ante el cual éste respondió que es mentira, que son ellos quienes protegen a quienes cometen estos delitos y que ya los verá “en las Cortes de Estados Unidos”.

A través de redes sociales, el diputado Sergio Gutiérrez Luna compartió un video en donde vinculó al exgobernador con la empresa Maytrack SA de CV, propietaria del predio donde en julio de este año se halló una “mini refinería” clandestina.

¿Qué relación tiene Cabeza de Vaca con los 4 millones de litros de combustible encontrados en la refinería ilegal de Reynosa?



La empresa Maytrack, S.A. de C.V., propietaria del terreno donde fue localizada la refinería ilegal, recibió contratos del gobierno de Tamaulipas en… pic.twitter.com/0pnnAgoYHN — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) August 14, 2026

Particularmente, Gutiérrez Luna denunció que la empresa recibió contratos por más de 208 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas desde 2017 a 2019, lo cual coincidió con la administración de García Cabeza de Vaca (de 2016 a 2022).

La publicación fue replicada por Santiago Nieto, quien aseguró que las declaraciones de Gutiérrez Luna “no sorprenden”, pues, dijo, anteriormente ya se había documentado la participación de García Cabeza de Vaca en una red de huachicol fiscal.

Lo que presenta el diputado @Sergeluna_S no sorprende, pero sí confirma.



Las pruebas que evidencian los vínculos entre la refinería clandestina de Reynosa y el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca son una raya más al tigre. La empresa Maytrack, propietaria del terreno… — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 15, 2026

“No es la primera vez. En su momento, como titular de la UIF, documentamos que Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, había financiado a ese gobierno y era pieza clave de la primera red de huachicol fiscal del país. Esas investigaciones fueron señaladas y cuestionadas. Hoy los hechos las respaldan”, escribió Nieto Castillo en la red social X.

“La corrupción tiene nombres, apellidos y uno de ellos es Francisco García Cabeza de Vaca. Y tarde o temprano, los datos hablan”, abundó.

Mienten, yo destapé la cloaca del huachicol fiscal, responde García Cabeza de Vaca

En respuesta a las declaraciones de los morenistas, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió que las declaraciones no son verídicas, y que, por el contrario, han sido los gobiernos de Morena los que han “protegido” a las huachicoleras.

Una vez más, mientes Cuyo Gigante. Yo fui quien destapó la cloaca del huachicol fiscal, mientras tú te dedicabas a proteger a las empresas Huachacoleras, extorsionar empresarios e inventar cargos contra opositores como titular de la UIF, de la cual te corrieron por mentiroso… — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 15, 2026

“Una vez más, mientes Cuyo Gigante. Yo fui quien destapó la cloaca del huachicol fiscal, mientras tú te dedicabas a proteger a las empresas Huachacoleras, extorsionar empresarios e inventar cargos contra opositores como titular de la UIF, de la cual te corrieron por mentiroso corrupto e incompetente”, escribió el exgobernador en X.

García Cabeza de Vaca aseguró que, por estos hechos, ya hay denuncias en contra de Santiago Nieto “y contra todos los voceros y narcogobernadores tendrán que enfrentar la justicia estadounidense”, aunque no dio nombres.

“Sus vínculos con el narcoterrorismo y huachicoleros están más que comprobados. Ya los veré en las Cortes de Estados Unidos”, concluyó el exgobernador.

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