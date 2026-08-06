Gutiérrez Luna defiende difusión de programas sociales y niega actos anticipados

Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, defendió la difusión de los programas sociales del Gobierno federal y rechazó que exista alguna violación constitucional en los mensajes relacionados con la entrega de apoyos, como la beca Rita Cetina.

Luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, difundiera un video en el que afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum enviaría el apoyo económico a los beneficiarios, el legislador sostuvo que la intención del mensaje fue destacar el impulso que la actual administración ha dado a las políticas sociales.

“Es importante comunicar todo lo que este gobierno ha impulsado y recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría legislativa han aprobado el presupuesto necesario para que estos programas lleguen a la población”, afirmó.

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🗳️📌 SERGIO GUTIÉRREZ JUSTIFICA USO POLÍTICO DE LAS BECAS



Mario Delgado, secretario de Educación, dijo a beneficiarios que la presidenta Sheinbaum les “manda” el dinero de las becas.



El dinero, claro, sale del presupuesto público.



Ahora Sergio Gutiérrez Luna, diputado de… pic.twitter.com/ODhZSDdPTP — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 6, 2026

El diputado reconoció que los recursos provienen del erario público, pero insistió en que la creación y continuidad de estos programas son resultado de decisiones políticas y legislativas impulsadas por Morena.

“Son recursos públicos y políticas públicas impulsadas por el Gobierno federal y el Poder Legislativo. Gracias al impulso del presidente López Obrador y de Morena se han consolidado estos programas”, explicó.

Gutiérrez Luna rechazó que la difusión de estos apoyos represente una promoción personalizada de la presidenta de la República o un intento de influir en el proceso electoral.

“Estoy seguro de que esa no es la idea. Se trata de enfatizar quiénes han impulsado estas políticas públicas que nunca se habían desarrollado en la historia del país”, señaló.

El legislador también se refirió a la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Andrés Manuel López Beltrán, a quien se acusa de realizar actos anticipados de campaña mediante sus recorridos por distintas comunidades de Tabasco.

Al respecto, Gutiérrez Luna descartó que exista alguna irregularidad y aseguró que las actividades del secretario de Organización de Morena forman parte del trabajo territorial que históricamente ha realizado el partido.

“No veo ningún acto de campaña. En los 26 años que tengo de experiencia en el litigio electoral, nunca he visto que recorrer las calles, sin ocupar un cargo público y fuera de un proceso electoral, constituya un acto anticipado de campaña”, expresó.

El diputado argumentó que las visitas a colonias, ejidos y comunidades no incluyen llamados al voto ni referencias directas a un proceso electoral, por lo que, desde su punto de vista, no existe fundamento jurídico para sancionarlas.

“Lo único que está utilizando son sus zapatos para caminar por las calles. No tiene ningún cargo público y, por lo tanto, no existe ninguna implicación legal o electoral”, afirmó.

Asimismo, acusó a Movimiento Ciudadano de intentar obtener beneficios políticos mediante la presentación de denuncias.

“Lo que sí veo es la intención de un partido político de generar polémica y obtener una ventaja política a partir de estas frivolidades”, manifestó.

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MSL