Claudia Sheinbaum concluye gira en Tamaulipas; gobernador Américo Villarreal destaca apoyo federal

Al ratificar que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo del pueblo de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el apoyo del Gobierno de México a la entidad, reflejado en obras y programas de vivienda, agua, salud, atención a las juventudes y Bienestar.

Durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, último punto de la gira presidencial por el norte, centro y sur de la entidad, Villarreal Anaya afirmó que durante los tres días de trabajo por territorio tamaulipeco la presidenta Sheinbaum recibió el reconocimiento de la población, sin dejar de atender los asuntos nacionales.

“La Presidenta no deja de trabajar. En todos los trayectos no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en estos momentos difíciles, manteniendo la gobernanza y la identidad nacional, defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia, de la cual disfrutamos todos los mexicanos en nuestra patria. Por esto, por todas estas consideraciones, muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por su presencia en Tamaulipas y que sepa que no está sola, no está sola nuestra Presidenta, el pueblo de Tamaulipas la respalda”, dijo.

Autoridades federales y estatales celebran la apertura de dos unidades hospitalarias durante la gira por el territorio tamaulipeco. ı Foto: Presidencia / Gobierno Tamaulipas

El mandatario estatal señaló que durante la gira constató el conocimiento que tiene la Presidenta sobre Tamaulipas y la atención de su gobierno a los proyectos, necesidades y oportunidades de la entidad. “En todas partes ha recibido el reconocimiento y cariño de nuestra gente por su capacidad y entrega al servicio de México, y aquí se lo reiteramos”, expresó.

Ante la Jefa del Ejecutivo federal, indicó: “Quiero compartir precisamente el honor y la emoción que he tenido en esta ocasión al acompañarla y ver el conocimiento que tiene de nuestro estado y su participación en la solución de sus problemas e impulso a nuestras grandes oportunidades”.

Como parte del balance de la visita presidencial, Villarreal Anaya destacó los avances del programa Vivienda para el Bienestar, cuya meta en Tamaulipas es alcanzar 84 mil hogares para familias de la entidad. En materia de agua, señaló los trabajos para avanzar en la tecnificación de los distritos de riego y las obras destinadas a garantizar el abastecimiento en las ciudades.

Claudia Sheinbaum Pardo realiza recorrido por Tamaulipas para supervisar obras de agua, vivienda y infraestructura de salud. ı Foto: Presidencia / Gobierno Tamaulipas

El gobernador se refirió también a los programas dirigidos a las nuevas generaciones, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro y los apoyos para universitarios, así como a los programas de Bienestar que, subrayó, atienden aproximadamente a 900 mil tamaulipecas y tamaulipecos.

Dos hospitales en una gira

En materia de salud, Villarreal Anaya destacó la puesta en operación de dos nuevas unidades hospitalarias durante la gira presidencial de tres días a Tamaulipas: el Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.

Explicó que las acciones en salud incluyen programas de promoción y prevención desde las comunidades y las escuelas, además del fortalecimiento del primer nivel de atención y de la infraestructura hospitalaria.

Me da mucho gusto estar aquí junto a nuestra Presidenta, Dra. @Claudiashein, y el director general del IMSS-Bienestar, Dr. Alejandro Svarch, entregando esta gran obra para nuestra gente.



Hoy las y los tamaulipecos contamos con un nuevo Hospital General IMSS-Bienestar, que… pic.twitter.com/FHw4YMOsoj — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 16, 2026

Villarreal Anaya mencionó los programas Salud Casa por Casa y Vive Saludable, Vive Feliz, además de unidades con mayor capacidad resolutiva y hospitales con recursos científicos y tecnológicos para la atención de enfermedades.

En la ceremonia participaron, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama; la titular de la Unidad de Gestión Territorial en Salud, Nazarea Herrera Maldonado; el director del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, Salvador Mojarro Sánchez, y el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

El Hospital General del IMSS Bienestar de Ciudad Madero otorgará el derecho a la salud a 538 mil tamaulipecos y tamaulipecas sin seguridad social; con lo que, a la fecha, en el Segundo Piso de la Transformación, se han inaugurado 32 hospitales del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE en el país.

Este nuevo hospital tuvo una inversión de más de mil millones de pesos y cuenta con 179 camas, 20 consultorios, cinco quirófanos, 20 especialidades médicas, equipo de alta tecnología como un tomógrafo, mastógrafo y Arco en C, que permite imágenes de rayos X en tiempo real y en alta resolución.

Además de que se realizaron 100 nuevas contrataciones de médicos, médicas, enfermeras y especialistas para brindar atención de calidad.

La inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero cerró la gira presidencial por Tamaulipas, que incluyó actividades relacionadas con vivienda, abastecimiento y uso eficiente del agua, atención a jóvenes, programas de Bienestar y fortalecimiento de la infraestructura pública de salud.

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