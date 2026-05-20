Sheinbaum destaca coordinación con Américo Villarreal y adelanta nueva visita a Tamaulipas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y destacó la coordinación existente entre el Gobierno Federal y la administración tamaulipeca para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, salud y movilidad en la entidad.

“Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, expresó Sheinbaum al referirse al gobernador Villarreal Anaya. En su pasada conferencia de prensa mencionó de manera especial la construcción de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria.

La presidenta de México también hizo referencia al proyecto denominado Corredor del Golfo, considerado una de las apuestas estratégicas del Gobierno Federal para fortalecer la conectividad y la movilidad carretera desde el sur de Tamaulipas, en los límites con Veracruz, hasta Nuevo Laredo, uno de los principales cruces comerciales de México hacia Estados Unidos.

“Hay varios proyectos en Tamaulipas, está una obra de agua muy importante que estamos haciendo para llevar agua Ciudad Victoria, estamos ya por licitar un proyecto que le llamamos el Corredor del Golfo, que es una obra que mejora la conectividad hasta Reynosa, para tener la opción desde el norte de Veracruz hasta Reynosa y no solamente en Nuevo Laredo como opción vial de carreteras y hay otros proyectos que tenemos con el gobierno de Tamaulipas. Está trabajando muy bien el gobernador, y tenemos mucha coordinación”, subrayó.

En este contexto, Sheinbaum confirmó que realizará próximamente una nueva visita a Tamaulipas para encabezar la inauguración de nuevas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Ciudad Madero, como parte del fortalecimiento de la infraestructura médica y de atención pública en el estado.

“Vamos a ir a inaugurar los hospitales y de ahí a la inauguración de otras obras”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

El anuncio se suma a una serie de reconocimientos públicos que la presidenta Sheinbaum ha realizado en semanas recientes al gobierno de Tamaulipas.

Apenas el mes pasado, la titular del Ejecutivo federal destacó los proyectos de innovación tecnológica impulsados por la administración estatal y por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al considerar que representan iniciativas “muy innovadoras” con impacto social y potencial de desarrollo económico.

Entre esos proyectos mencionó iniciativas vinculadas con monitoreo tecnológico del Golfo de México, producción de combustibles a partir de plásticos y esquemas de valor agregado para productos agrícolas, particularmente en el sector sorguero.

Asimismo, en días recientes el gobernador Américo Villarreal también reconoció el respaldo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Marina para la atención de la sociedad y el desarrollo de proyectos estratégicos en Tamaulipas, particularmente en materia portuaria, medioambiental y de infraestructura marítima.

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JVR