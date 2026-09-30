TEPJF deja a autoridades locales denuncias de MC contra Morena por por actos anticipados

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que las denuncias presentadas por Movimiento Ciudadano contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña deberán ser investigadas por las autoridades electorales locales.

Durante la sesión, las magistraturas analizaron los recursos de revisión 43 y 51 de 2026, promovidos por Movimiento Ciudadano contra acuerdos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que había determinado no ser competente para conocer de los casos y remitió los asuntos a los organismos públicos locales electorales (OPLE).

Movimiento Ciudadano denunció una presunta estrategia sistematizada para posicionar anticipadamente a personas que posteriormente serían designadas como candidatas de Morena a distintas gubernaturas.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso revocar las determinaciones del INE al considerar que la autoridad electoral nacional no debió analizar de manera separada los hechos denunciados.

Explicó que las quejas tenían elementos comunes, entre ellos la participación de órganos nacionales de Morena, un mismo proceso interno y reglas generales aprobadas por el Consejo Nacional del partido.

“Los hechos no podían fragmentarse para definir la competencia, porque existen elementos comunes, una autoridad común cuya posible relación forma parte del objeto mismo de la investigación”, sostuvo.

Rodríguez Mondragón añadió que separar las denuncias sería “como repartir las piezas de un rompecabezas entre distintas personas y pedirle a cada una que determine por separado qué figura forman en su conjunto”.

Denuncias pueden ser investigadas individualmente

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera consideró que la UTCE actuó correctamente al remitir los asuntos a las autoridades locales, debido a que las conductas denunciadas estaban vinculadas con procesos electorales estatales específicos.

Señaló que cada caso involucraba personas, entidades y actos particulares, por lo que podían ser investigados de manera individual.

“Aquí no estamos absolviendo a nadie de ninguna conducta que se denuncie, simplemente estamos definiendo qué autoridad es la que debe investigar los hechos”, afirmó.

Fuentes Barrera advirtió además que aceptar la postura de Movimiento Ciudadano implicaría que bastaría con calificar los hechos como sistemáticos para trasladar la competencia al ámbito nacional.

Los proyectos de Rodríguez Mondragón fueron rechazados por mayoría. Las magistraturas Felipe de la Mata Pizaña, Claudia Valle Aguilasocho, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el presidente Gilberto Bátiz García votaron en contra, mientras que Rodríguez Mondragón votó a favor y anunció que presentaría votos particulares.

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cehr