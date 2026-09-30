Senado aprueba revisión de inversiones extranjeras que impliquen riesgos para la seguridad nacional

El Senado de la República aprobó este miércoles, con 65 votos a favor y 30 en contra, una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que modifica la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y crea un mecanismo para revisar operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

La reforma incorpora con voz y voto a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con lo que la CNIE pasaría de 10 a 13 integrantes.

Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, rechazó que la participación de instituciones de seguridad implique militarizar el organismo. Sostuvo que “la inclusión de las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana no constituye ninguna militarización” y que la nueva composición será “acotada, proporcional y jurídicamente fundada”.

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Se crea el Título Sexto Bis, “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”. La autorización de la CNIE será necesaria cuando un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49 por ciento del capital de una sociedad mexicana cuyos activos superen el umbral que la Comisión defina y cuyas actividades sean consideradas estratégicas.

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​Por mayoría de 65 votos a favor y 30 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera.



El… — Azucena Uresti (@azucenau) September 30, 2026

Están sujetos a revisión los sectores de infraestructura energética, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, sistemas digitales, almacenamiento de datos y actividades aeroespaciales y de defensa. Y tecnologías críticas, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología.

Las nuevas dependencias tendrán derecho a voto y, en asuntos de seguridad nacional, sus integrantes no podrán abstenerse; las decisiones se tomarán por mayoría. La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán sin voto cuando se analicen esos asuntos.

La CNIE tendrá 60 días hábiles para resolver, con suspensión por solicitud de información y prórroga de hasta 30 días hábiles. Si no hay resolución, la solicitud se considerará negada. La Comisión podrá autorizar la operación, condicionarla a medidas de mitigación o impedirla por razones de seguridad nacional. Su secretario ejecutivo informará cada seis meses al Congreso.

El dictamen refiere que México captó 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, 2.1 por ciento más que en el mismo lapso de 2025.

De aprobarse en Diputados, el decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la CNIE tendrá hasta 180 días naturales para publicar el umbral de activos. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados.

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MSL