Aseguran en el AICM más de 8 kilos de cocaína ocultos en artesanías de Perú

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina decomisaron en el el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) más de 8 kilogramos de presunta cocaína oculta en 20 artesanías transportadas por un pasajero procedente de Lima, Perú.

El decomiso ocurrió cuando personal de la aduana detectó irregularidades al interior de las piezas elaboradas con fibra de vidrio, en las que, tras una “inspección detallada”, encontraron 20 bolsas de plástico con polvo blanco.

En total, fueron asegurados 8 kilogramos 640 gramos de la presunta droga, mientras el pasajero fue detenido. Tanto el alijo como el individuo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad afirmó que este tipo de incautaciones “fortalecen la seguridad en los puntos de ingreso al país y contribuyen a evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población”.

En el @AICM_mx, personal de @SEMAR_mx y @AduanasMx, en coordinación con @SSPCMexico, aseguró 8.6 kg de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía localizadas en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.



Estas acciones fortalecen la seguridad en los puntos… pic.twitter.com/VE3wmvyD8Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 30, 2026

Hace dos semanas, el pasado 15 de septiembre, las autoridades federales interceptaron un cargamento de café “contaminado” con presunta cocaína, con un peso aproximado de mil 77 kilogramos, en el AICM.

Tras recibir un alertamiento de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las autoridades decomisaron más de 3 mil bolsas de café tostado y molido procedentes de Bogotá, Colombia, y con destino a España.

Días antes, el 8 de septiembre, la ANAM y la Marina informaron el aseguramiento de un paquete procedente de Colombia empaquetado como suplemento alimenticio y que contenía 8 kilogramos de polvo de hoja de coca dentro de una bolsa rotulada como “moringa”.

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cehr