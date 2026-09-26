Decomisan 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en camión, en Tijuana, BC

Conductor de unidad donde se localizó fentanilo y cocaína fue detenido.

Autoridades federales decomisaron un cargamento de 249 kilos de presunta cocaína y fentanilo, escondidos en un tractocamión que circulaba por la Garita de Otay, en Baja California, hechos por los cuales el conductor de la unidad fue detenido.

A través de una breve publicación en redes sociales, el Gabinete federal de Seguridad informó que la detención fue resultado de un operativo interinstitucional, en el que también apoyó el binomio canino “Chocolate”.

En caja de tractocamión encontraron doble fondo. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los elementos de las corporaciones federales, comandados por la Agencia Nacional de Aduanas, inspeccionaron la unidad, en donde encontraron un doble fondo tapado con tablas de madera.

TE RECOMENDAMOS: Garantizan seguridad Marina despliega operativo y ayuda humanitaria ante el avance de Polo

Ahí, localizaron 195 paquetes de presunta droga, que posteriormente identificaron como posible cocaína y fentanilo. El conductor de la unidad fue detenido y presentado ante las autoridades pertinentes.

Binomio canino "Chocolate" participó en la operación. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

“La coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos fronterizos permiten combatir el tráfico de drogas y afectar las estructuras que se benefician de estas actividades ilícitas”, concluyó el mensaje del Gabinete federal de seguridad.

En el operativo participaron elementos de las Secretarías de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional.

Marina reporta aumento de casi el doble en decomisos de cocaína frente al año pasado

En un mensaje compartido el 15 de septiembre, la Secretaría de Marina informó que, en lo que va del presente año 2026, ha decomisado 47.2 por ciento más de cocaína que el año pasado, principalmente a través de patrullajes y operativos marítimos.

En la Garita de Otay, Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y con apoyo del binomio canino “Chocolate”, aseguró 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo de la caja de un tractocamión.… pic.twitter.com/FDZFzsC8KI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 26, 2026

A través del citado documento, la Semar detalló que, del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026, logró el decomiso de 37 mil 855.48 kilogramos de presunta cocaína.

Destacó que esta cifra representa un aumento de 12 mil 142.48 kilogramos frente a los 25 mil 713 kilogramos decomisados en 2025, lo cual representa un 47.2 por ciento más. No obstante, no especificó si la cifra del año anterior corresponde al mismo periodo de nueve meses o a la totalidad del mismo.

En lo que va de 2026, la Armada de México ha asegurado 37.8 toneladas de presunta cocaína en el mar, lo que significa un 47.2% más que en 2025, además de 26 embarcaciones y 54 motores fuera de borda. Estas acciones contribuyen a evitar que estas sustancias lleguen a nuestras… pic.twitter.com/pqgbNrO4RR — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 15, 2026

El cuerpo de seguridad federal celebró que, con estos decomisos, se ha evitado que un total de 63 mil 568 toneladas de cocaína lleguen a las calles y a las juventudes del país.

“Con ello, la Secretaría de Marina contribuye a la protección de la juventud y a la construcción de entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes”, concluyó la Semar.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am