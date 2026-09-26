Decomisan 249 kilos de cocaína y fentanilo ocultos en camión, en Tijuana, BC

Autoridades federales decomisaron un cargamento de 249 kilos de presunta cocaína y fentanilo, escondidos en un tractocamión que circulaba por la Garita de Otay, en Baja California, hechos por los cuales el conductor de la unidad fue detenido.
A través de una breve publicación en redes sociales, el Gabinete federal de Seguridad informó que la detención fue resultado de un operativo interinstitucional, en el que también apoyó el binomio canino “Chocolate”.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los elementos de las corporaciones federales, comandados por la Agencia Nacional de Aduanas, inspeccionaron la unidad, en donde encontraron un doble fondo tapado con tablas de madera.
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Ahí, localizaron 195 paquetes de presunta droga, que posteriormente identificaron como posible cocaína y fentanilo. El conductor de la unidad fue detenido y presentado ante las autoridades pertinentes.
“La coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos fronterizos permiten combatir el tráfico de drogas y afectar las estructuras que se benefician de estas actividades ilícitas”, concluyó el mensaje del Gabinete federal de seguridad.
En el operativo participaron elementos de las Secretarías de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional.
Marina reporta aumento de casi el doble en decomisos de cocaína frente al año pasado
En un mensaje compartido el 15 de septiembre, la Secretaría de Marina informó que, en lo que va del presente año 2026, ha decomisado 47.2 por ciento más de cocaína que el año pasado, principalmente a través de patrullajes y operativos marítimos.
A través del citado documento, la Semar detalló que, del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026, logró el decomiso de 37 mil 855.48 kilogramos de presunta cocaína.
Destacó que esta cifra representa un aumento de 12 mil 142.48 kilogramos frente a los 25 mil 713 kilogramos decomisados en 2025, lo cual representa un 47.2 por ciento más. No obstante, no especificó si la cifra del año anterior corresponde al mismo periodo de nueve meses o a la totalidad del mismo.
El cuerpo de seguridad federal celebró que, con estos decomisos, se ha evitado que un total de 63 mil 568 toneladas de cocaína lleguen a las calles y a las juventudes del país.
“Con ello, la Secretaría de Marina contribuye a la protección de la juventud y a la construcción de entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes”, concluyó la Semar.
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