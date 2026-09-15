Marina fortalece decomiso de cocaína: Incauta 47.2% más que el año pasado

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en lo que va del presente 2026, ha decomisado 47.2 por ciento más de cocaína que el año pasado, lo cual, aseguró, es parte de las acciones de seguridad que llevan a cabo las instituciones federales en favor de la seguridad de las y los mexicanos.
A través de un comunicado, la Semar detalló que, del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026, se ha logrado el decomiso de 37 mil 855.48 kilogramos de presunta cocaína, a través de patrullajes marítimos que realiza personal naval en distintas operaciones.
Destacó que esta cifra representa un aumento de 12 mil 142.48 kilogramos frente a los 25 mil 713 kilogramos decomisados en 2025, es decir, un 47.2 por ciento, aunque no especificó si la cifra del año anterior corresponde al mismo periodo de nueve meses o a la totalidad del mismo.
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La Semar enfatizó que, con estas acciones, se ha evitado que un total de 63 mil 568 toneladas de cocaína no lleguen a las calles ni a las juventudes del país.
En el mismo sentido, la Marina detalló que, durante estas operaciones y recorridos marítimos, han derivado en la detención de 86 presuntos infractores de la ley, además del aseguramiento de:
- 26 embarcaciones
- Una embarcación de bajo perfil
- 54 motores fuera de borda
Aseguramientos previenen que droga llegue a las calles, asegura Marina
En el mismo sentido, la Semar detalló que los aseguramientos de droga efectuados durante la presente administración han permitido salvaguardar la seguridad de las familias mexicanas, especialmente las juventudes, que no se exponen al consumo de estas sustancias.
“El aseguramiento de estas sustancias contribuye a reducir su disponibilidad y circulación, así como a prevenir que lleguen a las comunidades y afecten particularmente a las nuevas generaciones”, detalló la Semar.
“Con ello, la Secretaría de Marina contribuye a la protección de la juventud y a la construcción de entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes”, abundó.
La Semar reiteró su compromiso de mantener los patrullajes marítimos, así como la “detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades delictivas”.
Lo anterior, concluyó, en favor de “inhibir las actividades ilícitas y afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones delictivas, contribuyendo a proteger a la juventud, preservar la seguridad de las familias y mantener el Estado de derecho en nuestro país”.
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