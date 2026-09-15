Fuerzas federales reforzarán seguridad ‘de manera inmediata’ en Mazatlán, Sinaloa, anuncia SSPC

Fotografía de archivo de los refuerzos militares que llegaron a Sinaloa a mediados de este año.

Fuerzas federales reforzarán la seguridad con más de mil 800 elementos en Mazatlán, Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de una breve publicación en redes sociales, García Harfuch destacó que el reforzamiento será “de manera inmediata” y que participarán, además de su dependencia, las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa).

Refuerzos militares del Ejército mexicano, en fotografía ilustrativa de archivo. ı Foto: Especial.

De esta forma, se integrarán al municipio sinaloense 800 elementos adicionales de la SSPC y mil de la Semar.

García Harfuch destacó que la Defensa, que ya cuenta con un amplio despliegue en Sinaloa, informará posteriormente del número de refuerzos que enviará a Mazatlán.

El titular de la SSPC destacó que este despliegue de seguridad “fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, escribió en X.

La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.



Se incorporarán 800… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 15, 2026

Gobierno federal refuerza acciones en Sinaloa, tras larga jornada de violencia

El reforzamiento de la seguridad anunciado por García Harfuch ocurre en medio de complicados meses en Sinaloa, que se ha visto azotado por la violencia y por acusaciones a funcionarios de vínculos con el narcotráfico, entre ellos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

El fin de semana, miles de ciudadanos (hasta unos 50 mil, según estimaciones), salieron a las calles de Culiacán, Sinaloa, para pedir paz frente a este difícil contexto.

Marcha del fin de semana en Culiacán, Sinaloa, por la paz en el estado. ı Foto: Cuartoscuro

Madres buscadoras, activistas, productores, políticos y empresarios hicieron una larga marcha en la capital sinaloense para exigir el fin de la violencia en la que está sumido el estado desde 2024, año en que comenzó una pugna interna en el Cártel de Sinaloa tras la captura del histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada.

“Deténganse, miren lo que está ocurriendo, miren a las familias heridas, miren a los jóvenes, miren a nuestra ciudad. Ningún poder, ningún dinero, ningún territorio y ninguna ambición vale más que una vida humana”, dijo el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

Además de la violencia, Sinaloa ha vivido una crisis política tras la acusación de 10 funcionarios y exfuncionarios de vínculos con el crimen organizado, señalamientos que alcanzaron al gobernador Rubén Rocha Moya.

Ante esto, el mandatario estatal solicitó una licencia al cargo, la cual terminó después de más de tres meses, aunque, ante el rechazo de sus compañeros de Morena, la volvió a solicitar.

Con información de Alan Gallegos.

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