¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 15 y 16 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Martes de frescura Walmart HOY
¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 15 de septiembre

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomateguaje/saladette: $19.80 el kilo
  • Aguacate Hass: $39.80 el kilo
  • Manzana golden en bolsa: $39.80 el kilo
  • Limón con semilla: $32.80 el kilo
  • Piña gota miel: $23.80 el kilo con 50 puntos
  • Naranja: $34.80 el kilo
  • Tuna blanca: $27.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $73.80 el kilo con 50 puntos
  • Granada: $69.80 el kilo
  • Chile poblano: $29.80 el kilo
  • Chile serrano: $46.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
  • Ajo a granel 100g: $16.90
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Elote blanco pieza: 3x2
  • Rabanito en bolsa: $16.90 la pieza
  • Nopal entero: $34.80 el kilo
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Menudo americano: $84.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo: $55.50 el paquete de 30 piezas
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 el kilo
  • Filete de basa congelado: $66.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelada: $99.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo congelada: $28.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo
  • Camarón mediano sin cabazo: $199.00 el kilo
  • Camarón grande sin cabeza: $268.00 el kilo
  • Posta de basa: $69.00 el kilo
  • Mero entero: $199.00 el kilo
  • Pastel azteca: $89.00 la pieza
  • Pozole: $89.00 la pieza
  • Platillo de encacahuatado: $109.00
  • Pollo rostizado de temporada: $139.00
  • Platillo enmolada: $99.00 las 4 piezas
  • Pambazo preparado más 1 Coca cola de 600ml: $65.00
  • Flautas en vaso más una coca cola de 600ml: $65.00
Ofertas de Soriana
Ofertas de Soriana ı Foto: Soriana

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 15 y 16 de septiembre


Google Reviews