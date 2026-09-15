Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 15 y 16 de septiembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 15 de septiembre
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomateguaje/saladette: $19.80 el kilo
- Aguacate Hass: $39.80 el kilo
- Manzana golden en bolsa: $39.80 el kilo
- Limón con semilla: $32.80 el kilo
- Piña gota miel: $23.80 el kilo con 50 puntos
- Naranja: $34.80 el kilo
- Tuna blanca: $27.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $73.80 el kilo con 50 puntos
- Granada: $69.80 el kilo
- Chile poblano: $29.80 el kilo
- Chile serrano: $46.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
- Ajo a granel 100g: $16.90
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Elote blanco pieza: 3x2
- Rabanito en bolsa: $16.90 la pieza
- Nopal entero: $34.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Menudo americano: $84.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo: $55.50 el paquete de 30 piezas
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 el kilo
- Filete de basa congelado: $66.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelada: $99.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Pierna y muslo de pollo congelada: $28.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo
- Camarón mediano sin cabazo: $199.00 el kilo
- Camarón grande sin cabeza: $268.00 el kilo
- Posta de basa: $69.00 el kilo
- Mero entero: $199.00 el kilo
- Pastel azteca: $89.00 la pieza
- Pozole: $89.00 la pieza
- Platillo de encacahuatado: $109.00
- Pollo rostizado de temporada: $139.00
- Platillo enmolada: $99.00 las 4 piezas
- Pambazo preparado más 1 Coca cola de 600ml: $65.00
- Flautas en vaso más una coca cola de 600ml: $65.00
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LMCT
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