Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 15 y 16 de septiembre

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomateguaje/saladette: $19.80 el kilo

Aguacate Hass: $39.80 el kilo

Manzana golden en bolsa: $39.80 el kilo

Limón con semilla: $32.80 el kilo

Piña gota miel: $23.80 el kilo con 50 puntos

Naranja: $34.80 el kilo

Tuna blanca: $27.80 el kilo

Uva blanca sin semilla: $73.80 el kilo con 50 puntos

Granada: $69.80 el kilo

Chile poblano: $29.80 el kilo

Chile serrano: $46.80 el kilo

Calabaza italiana/criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos

Ajo a granel 100g: $16.90

Col blanca: $19.80 el kilo

Elote blanco pieza: 3x2

Rabanito en bolsa: $16.90 la pieza

Nopal entero: $34.80 el kilo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Menudo americano: $84.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo: $55.50 el paquete de 30 piezas

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.00 el kilo

Filete de basa congelado: $66.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo

Filete de mojarra de granja congelada: $99.90 el kilo

Camarón coctelero chico congelado : $139.00 el kilo

Pierna y muslo de pollo congelada: $28.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo

Camarón mediano sin cabazo: $199.00 el kilo

Camarón grande sin cabeza: $268.00 el kilo

Posta de basa: $69.00 el kilo

Mero entero: $199.00 el kilo

Pastel azteca: $89.00 la pieza

Pozole: $89.00 la pieza

Platillo de encacahuatado: $109.00

Pollo rostizado de temporada: $139.00

Platillo enmolada: $99.00 las 4 piezas

Pambazo preparado más 1 Coca cola de 600ml: $65.00

Flautas en vaso más una coca cola de 600ml: $65.00

Ofertas de Soriana ı Foto: Soriana

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LMCT