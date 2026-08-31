Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 1 y 2 de septiembre

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Sandía: $12.80 el kilo

Papaya: $32.80 el kilo

Uva roja globo: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Manzana red delicious: $32.80 con 50 Puntos Soriana Ya

Pera d’anjou: $42.80 el kilo

Cereza: $99.80 el kilo

Zanahoria: $9.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Chayote sin espina: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Cebolla morada: $24.80 el kilo

Variedad de tomates Nature Sweet: 20 por ciento de descuento

Melón chino: $19.80 el kilo

Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza

Jitomate guaje/saladette: $9.50 el kilo (solo hoy 18 de agsoto)

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $59.50 el paquete

Huachinango entero fresco o congelado: $199.00 el kilo

Filete de basa rojo: $64.90 el kilo

Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $139.00 el kilo

Mojarra tilapia entera congelada: $69.90 el kilo

Disney nuggets de pescaso empanizado: $29.90 el paquete

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $108.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $176.90 el kilo

Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.90 el kilo

Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $224.90 el kilo

Lomo ahumado de cerdo rebanado: $109.00 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Chambrete de res con hueso Rancho Don Francisco Selecta: $149.00 el kilo

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LMCT