Se prueba que es posible ser institucional: Rabadán

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que es posible ejercer una función institucional desde un espacio de poder del Estado, con respeto a la pluralidad y a las diferencias políticas.

Al asegurar que inicia una nueva etapa en su trayectoria política, sostuvo que en la vida pública hay momentos para buscar coincidencias y otros para las diferencias, pero ambas posturas deben ejercerse con verdad, respeto, pluralidad y paridad.

En entrevista, la legisladora panista afirmó que durante su gestión al frente de la mesa directiva demostró que es posible mantener una actuación institucional desde uno de los espacios de poder del Estado mexicano: “Hemos demostrado que sí se puede ser institucional desde la presidencia de la Cámara y que la pluralidad siempre será buena para estos espacios deliberativos”.

435 votos dieron a Kenia López la presidencia de la Cámara baja

Destacó que mantiene sus convicciones ideológicas y su filiación al PAN, pero que, al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, tenía claro que debía garantizar que la pluralidad política pudiera materializarse en el respeto entre las fuerzas políticas.

En este sentido, la legisladora consideró que la confrontación política llevada al extremo no beneficia al país ni a los ciudadanos, por lo que llamó a privilegiar los puntos de coincidencia para atender los problemas nacionales: “Me parece que la polarización de manera cruda no le sirve a México, no le sirve a los ciudadanos”.

La diputada insistió en:“Encontrar puntos de coincidencia son obligados en este país, encontrar puntos en donde se pueda respetar al otro y construir en beneficio de lo que le duele a México”.

La panista sostuvo que señalar las diferencias y construir acuerdos no son posiciones contradictorias, siempre que ambas se desarrollen bajo principios de respeto, verdad y pluralidad. Posteriormente, se trasladó al edificio B del recinto legislativo, donde develó una placa conmemorativa del día en que las mujeres tomaron el pleno de la Cámara de Diputados para realizar el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria.

Con ello, López Rabadán marcó el cierre de una etapa al frente de la Cámara de Diputados, espacio desde el cual, dijo, buscó ejercer una presidencia institucional y garantizar la expresión de las distintas voces políticas representadas desde el Poder Legislativo.