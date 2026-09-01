Sheinbaum presenta hoy su 2.o Informe de Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, al que están convocados integrantes del gabinete legal y ampliado, los gobernadores, legisladores e invitados especiales, quienes escucharán el balance de resultados en salud, vivienda, seguridad, economía y empleo.

Entre los datos que, se presume, formarán parte del mensaje presidencial está la reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros 22 meses de la actual administración, cifra que el Gobierno federal ha difundido en spots y publicaciones oficiales previas al informe.

Paralelamente al mensaje transmitido en Palacio Nacional —previsto hoy las 11:00 horas y transmitido en vivo a través de televisión y redes sociales—, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, entregará ante el Congreso de la Unión el informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública federal.

El Dato: La Presidencia lanzó la miniserie: “Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno de territorio”.

La entrega será realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro para cumplir con el artículo 69 constitucional, que obliga al Ejecutivo federal a presentar el documento el 1 de septiembre, fecha fijada por el artículo 65 de la Constitución para la apertura del periodo de sesiones.

El formato de entrega-recepción del documento se realiza en el salón de protocolos del recinto legislativo, sin que sea forzosa la presencia del Ejecutivo federal.

Desde 2008 se eliminó la obligación de que quien ostente el cargo presidencial lea el informe ante el pleno del Congreso; en su lugar, se acepta que la titular de la Segob haga entrega formal del documento impreso, mientras el mensaje político se ofrece, por separado, en un formato transmitido desde Palacio Nacional.

14 spots forman parte de la difusión del 2.o Informe

Una vez entregada la información, corresponde al Congreso de la Unión realizar la glosa del informe, ejercicio en el que ambas cámaras analizan los reportes del Ejecutivo por materias, como: política interior, economía, social y exterior, y, sobre los temas, acuden a comparecer a los titulares de las secretarías de Estado para detallar los datos proporcionados.

Tras el acto en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene previsto iniciar la gira de “rendición de cuentas” en las 32 entidades del país, que comenzará el jueves 3 de septiembre y se extenderá entre tres y cuatro semanas, con actividades concentradas de jueves a domingo en cada estado de la República mexicana.

En los recorridos, la mandataria transmitirá su conferencia desde las entidades que visite, con excepción de los días 15 y 16 de septiembre, en los que la conferencia también quedará suspendida por los festejos del inicio de la Independencia.

La Presidenta explicó que la gira responde a los avances registrados en cada entidad: “desde mantenimientos en carreteras federales, hasta obras hídricas y resultados en materia de seguridad”.

Sobre el cierre de este ejercicio, Sheinbaum Pardo adelantó que, después de recorrer el país, realizará un acto cívico en el Zócalo capitalino, aunque aclaró que no se tratará del informe nacional, sino de un evento dirigido específicamente a la Ciudad de México.

“Ya no es un evento nacional, sino el evento de la Ciudad de México”, explicó la Presidenta en días pasados, al detallar los alcances de ese acto, programado para finales de septiembre. Sheinbaum Pardo precisó, además, que no se trata de una movilización masiva convocada como tal, sino del cierre local del ejercicio de rendición de cuentas.