Senado elige a Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva

Con 116 votos a favor, el Pleno del Senado de la República eligió este lunes a Higinio Martínez Miranda, de Morena, como presidente de la Mesa Directiva durante el tercer año de trabajos de la LXVI Legislatura.

Asimismo, avaló la permanencia de Verónica Camino Farjat, de Morena, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en las vicepresidencias, a las que se suma el senador Mauricio Vila Dosal, del PAN.

En tanto, las senadoras Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, se integran a las secretarías de la Mesa Directiva, en la que se mantienen:

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María Martina Kantún Can, senadora de Morena

Sandra Simey Olvera Bautista, senadora de Morena

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI

Lizeth Sánchez García, senadora del PT

Gina Campuzano González, senadora del PAN

Néstor Camarillo Medina, senador de Movimiento Ciudadano

🏛️ El Pleno del Senado eligió al morenista Higinio Martínez Miranda como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de trabajos.



🗳️ La designación obtuvo 116 votos a favor y uno en contra, mientras que 11 senadores no asistieron.



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Higinio Martínez ofrece un Senado con libertad de expresión y promete imparcialidad

Al asumir la presidencia de la Mesa Directiva, Higinio Martínez afirmó que conducirá los trabajos legislativos con imparcialidad, objetividad y respeto a la libertad de expresión de los 128 senadores, al tiempo que llamó a privilegiar el diálogo y convertir las diferencias políticas en una vía para construir acuerdos.

En su primer discurso al frente del órgano directivo, el senador reconoció la responsabilidad que implica encabezar los trabajos de la Cámara alta y agradeció la confianza de sus compañeros para asumir el cargo.

“Esta presidencia, desde el punto de vista y por mandato constitucional, está obligada a trabajar con imparcialidad, objetividad y el respeto absoluto a la voz de los 128 integrantes de este Senado” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



Martínez Miranda subrayó que la defensa de la libertad de expresión no responde únicamente a una obligación constitucional, sino también a una convicción personal, por lo que garantizó que cada integrante de la Cámara podrá hacer uso de la tribuna para expresar sus ideas y posturas.

“No solo porque es un mandato constitucional y legal, sino porque es parte de mi convicción personal, de siempre, el respetar y escuchar lo que cada uno de ustedes decide expresar con absoluta libertad en esta tribuna”, señaló.

El presidente de la Mesa Directiva destacó además que el debate parlamentario también está dirigido a la sociedad mexicana, que tiene derecho a conocer “todas sus opiniones, propuestas, críticas y de cada quien su forma de expresarlas, o de expresarse”.

Ante un Senado marcado por la pluralidad política, Martínez Miranda reivindicó el diálogo entre quienes tienen posiciones distintas y sostuvo que las discrepancias pueden convertirse en un instrumento para alcanzar acuerdos.

“Soy ferviente creyente del diálogo entre los contrarios, del acuerdo, del consenso, de que desde la crítica y las diferencias se puede construir más que destruir”, afirmó.

El legislador también garantizó que durante su gestión no se censurará ni sancionará a ningún senador o senadora por la manera en que ejerza su libertad de expresión en la tribuna.

“No hay forma que de esta Presidencia se reconvenga a un senador o senadora por sus dichos. Está garantizada la absoluta libertad de expresión que tenemos todas y todos nosotros” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



Martínez Miranda puntualizó que cada legislador es responsable de sus propias expresiones y que no corresponderá a la Presidencia de la Mesa Directiva convertirse en juez de las palabras pronunciadas durante los debates.

“Todos somos responsables de lo que digamos. No es la Presidencia la que debe juzgar o calificar la palabra que ustedes expresen en esta tribuna”, sostuvo.

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cehr