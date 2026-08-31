Higinio Martínez rinde protesta como presidente del Senado para tercer año de la LXVI Legislatura

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, rindió protesta este lunes como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para los trabajos del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Pese a la ausencia de algunos legisladores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, el Pleno aprobó con 116 votos a favor a Higinio Martínez como presidente del Senado, así como la planilla de quienes integrarán la Mesa Directiva.

Previamente, el senador de 70 años fue recibido en el recinto legislativo por sus colegisladores entre aplausos y la consigna “¡es un honor estar con el doctor!“.

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🗣️ “Es un honor estar con el Doctor”



El morenista Higinio Martínez Miranda, quien se prevé sea electo en los próximos minutos como presidente del Senado, llegó al Pleno de la Cámara Alta acompañado por una porra proveniente de Texcoco.



🎥: @soytaniagomez pic.twitter.com/mvPrrh63Ky — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

El Pleno también avaló la permanencia de Verónica Camino Farjat, de Morena, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en las vicepresidencias, a las que se suma el senador Mauricio Vila Dosal, del PAN.

En tanto, las senadoras Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, se integran a las secretarías de la Mesa Directiva, en la que se mantienen:

María Martina Kantún Can, senadora de Morena

Sandra Simey Olvera Bautista, senadora de Morena

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI

Lizeth Sánchez García, senadora del PT

Gina Campuzano González, senadora del PAN

Néstor Camarillo Medina, senador de Movimiento Ciudadano

Higinio Martínez promete consenso y diálogo en el Senado

Tras tomar protesta a las y los integrantes de la Mesa Directiva y realizar la declaratoria de instalación de la Cámara alta, Higinio Martínez ofreció un primer mensaje como presidente del Senado, cargo que, dijo, asume con “gusto, emoción” y “mucha prudencia”.

El legislador oriundo de Texcoco, Estado de México, se comprometió a buscar el consenso y el diálogo entre todos los grupos parlamentarios; además, prometió imparcialidad al frente de la Mesa Directiva.

“No hay forma que de esta presidencia se reconvenga a un senador o senadora por sus dichos. Está garantizada su absoluta libertad de expresión”, afirmó ante el Pleno. “Será el pueblo de México el que califique lo que aquí cada quien exprese y cómo lo exprese”, agregó.

En ese sentido, llamó a respetar el reglamento del recinto y exhortó a las y los legisladores a actuar “en beneficio de la patria” y del debate parlamentario, que, aseguró, desde la Mesa Directiva “sabré responder y respetar el voto de todas y todos ustedes”.

“Insisto en que los grupos parlamentarios y las y los senadores, todos, tienen el derecho de expresarse con absoluta libertad. Una sola opinión personal quiero dar al respecto (...): la palabra es propiedad de cada quien, de cada uno de nosotros en el Senado”, sostuvo.

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cehr