Morena perfila a Higinio para presidir Senado

EL LEGISLADOR, el pasado 28 de agosto, en su visita a Chimalhuacán e Ixtapaluca

La bancada de Morena en el Senado aprobó por unanimidad que Higinio Martínez Miranda sea su candidato a la presidencia de la mesa directiva para conducir los trabajos en el tercer año de la actual legislatura.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales: “En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la mesa directiva del @senadomexicano”.

Junto con Martínez Miranda, la propuesta de Morena contempla a Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, mientras que Martina Kantún Can y Verónica Arias serían propuestas como secretarias de la mesa directiva. La integración definitiva deberá ser aprobada la tarde de este lunes por el pleno del Senado.

El Dato: La Mesa directiva tiene responsabilidades administrativas y de supervisión; sin embargo, el Senado establece que sus atribuciones no implican decisiones presupuestales.

La definición se dio durante la primera jornada de la reunión plenaria de los senadores de Morena. A la sesión no asistió Gerardo Fernández Noroña —quien presidió la mesa directiva durante el primer año de la 66 legislatura y buscaba reelegirse para un segundo periodo— ni otros cinco senadores de la bancada.

En un posicionamiento, Fernández Noroña cuestionó que exista un consenso en torno a la elección y advirtió que el término está siendo utilizado pese a las diferencias políticas dentro de Morena. “Se habla de consenso, donde no lo hay”, sostuvo el senador, quien consideró que una eventual votación podría reflejar únicamente una mayoría y no un acuerdo unánime.

También rechazó que la mesa directiva quede en manos de una presidencia que, a su juicio, tenga una relación de “connivencia” con la oposición. “Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto”, señaló.

El legislador vinculó su ausencia de la plenaria con su desacuerdo con el proceso y afirmó: “Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”.

Frente a estas críticas, Martínez Miranda ofreció una presidencia de diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas, incluida la oposición, y aseguró que conducirá el Senado con apego a la Constitución y al Reglamento. “Mi ofrecimiento de diálogo, de consenso es porque eso se debe dar en todas las formas”, afirmó.

Ante una eventual confrontación de los senadores de oposición por el regreso del senador Enrique Inzunza, el senador mexiquense descartó tener una estrategia política específica y aseguró que se apegará a las reglas de la Cámara alta. “Lo que tengo es un reglamento”, señaló.

El legislador también se pronunció por transparentar los pagos que recibe Inzunza como senador, pues tiene sus cuentas bancarias congeladas, ante las acusaciones que pesan en su contra por parte del gobierno estadounidense, de presuntos nexos con el crimen. “Por mí debe transparentarse ese mecanismo”, sostuvo.

Además, dejó claro que su perfil conciliador no implica una distancia con Morena ni con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Soy leal a la Presidenta de este país, soy leal a mi partido”, afirmó.

Higinio Martínez llega a esta definición interna con una extensa trayectoria política. Ha sido tres veces diputado local en el Congreso del Estado de México, senador en tres legislaturas y presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones. También contendió por la gubernatura mexiquense en 1999. Es fundador y líder del llamado Grupo Texcoco y uno de los principales referentes de Morena en el Edomex.

Higinio Martínez Miranda

Formación: Médico cirujano por la UNAM.

Trayectoria: Dirigente estatal del PRD y candidato a la gubernatura del Edomex en 1999. Dos veces presidente de Texcoco (2003-2006 y 2015-2018). Diputado local y senador.