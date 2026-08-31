Segob llama a cerrar filas y concretar reformas de CSP

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, convocó a las y los legisladores de Morena a cerrar filas, mantener la unidad y concretar las reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en la reunión plenaria del grupo parlamentario del partido guinda en la Cámara alta, hizo un llamado a los senadores morenistas a cerrar filas, y dar cauce a las reformas que forman parte de la agenda del Gobierno federal y a defender el legado en su partido y a la mandataria federal.

Rosa Icela Rodríguez (c), ayer, en la plenaria de Morena en el Senado. ı Foto: Cuartoscuro

La funcionaria sostuvo que pocos países cuentan con una mandataria respaldada por la mayoría de la población: “Una mujer con visión de Estado, honesta, inteligente, valiente, trabajadora y con mucho amor a la patria. Este respaldo popular nos obliga a ser los mejores servidores públicos, legisladores, los mejores políticos y políticas para corresponder a la confianza del pueblo de México, que es invaluable”.

El Dato: rosa icela Rodríguez resaltó los avances en temas coyunturales para el país como: seguridad nacional, política migratoria, búsqueda de personas y perspectiva de género.

En la víspera del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Rodríguez Velázquez puso énfasis en que, entre las propuestas, está una reforma constitucional para establecer que quien contienda por la Presidencia de la República cuente únicamente con la nacionalidad mexicana.

La agenda incluye modificaciones a la Ley Orgánica Federal; cambios a la legislación forestal y ambiental; una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio; reformas en materia de movilidad y migración; modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera; el paquete anticorrupción, así como las leyes de Ingresos y de Egresos para 2027.

Ante los senadores, la funcionaria federal ponderó los mayores alcances de la administración federal en materia de seguridad y subrayó que, entre 2018 y junio de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento a nivel nacional.

31 rerformas de ley serán impulsadas

Como parte de la Estrategia de Atención a las Causas, indicó que durante los dos primeros años del gobierno se realizaron 846 Ferias de Paz, con más de 3.7 millones de atenciones. Asimismo, señaló que mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se retiraron de manera anónima 13 mil 81 armas de fuego.

En política migratoria, la titular de la Segob asentó que, en el marco de la estrategia México Te Abraza, el Gobierno de México recibió y atendió a 208 mil 185 connacionales repatriados, en nueve aeropuertos y siete centros de atención.

Mencionó que, entre octubre de 2024 y junio de 2026, el Instituto Nacional de Migración atendió a más de 86 millones de visitantes que ingresaron al país por vía aérea, marítima y terrestre.

Al concluir su intervenció, Rosa Icela Rodríguez pidió a los legisladores mantener la unidad y colocar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales, en momentos en que el sinaloense Enrique Inzunza, quien es investigado en EU por su presunta relación con actividades ilegales, se separó de la bancada.

La funcionaria federal señaló que México se mantiene firme ante un escenario internacional de incertidumbre debido a la fortaleza económica, los avances en materia de pacificación y la gobernabilidad del país.

En otro momento, durante su intervención ante la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez hizo igualmente un llamado al grupo parlamentario morenista a mantener la unidad y privilegiar el interés colectivo del movimiento de transformación.

En este sentido, sostuvo que las iniciativas que serán discutidas durante el periodo constituyen instrumentos para fortalecer las instituciones, garantizar derechos, impulsar el desarrollo y atender las demandas de la ciudadanía.

La secretaria destacó la necesidad de que el Congreso mantenga la capacidad de diálogo, disposición para corregir cuando sea necesario y permanecer unido cuando esté en juego el interés nacional: “Visión de Estado y la capacidad de anteponer el interés colectivo sobre cualquier otro” son elementos necesarios para los cambios del país.

Condicionan candidaturas

Por Claudia Arellano

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó una advertencia a quienes aspiren a obtener una candidatura por el partido: ganar una encuesta interna no será suficiente si existen antecedentes cuestionables o vínculos que puedan poner en riesgo al movimiento.

Durante la reunión plenaria de los diputados, realizada en San Lázaro, la dirigente también señaló que los legisladores que busquen reelegirse podrán hacerlo únicamente si cuentan con el respaldo de la ciudadanía a través de las encuestas internas.

Sin embargo, dejó claro que el triunfo en el proceso interno no garantizará automáticamente la candidatura, pues el partido revisará los antecedentes de quienes pretendan representarlo en las elecciones.

La dirigente sostuvo que el partido no permitirá que quienes tengan cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que puedan impedirles formar parte del proyecto de transformación sean postulados porque esos perfiles representan un riesgo para la viabilidad del movimiento, por lo que, reiteró, que quien gane una encuesta, pero tenga malos antecedentes, no será candidato.También pidió evitar que personas con señalamientos negativos sean incorporadas o invitadas a participar.

Morena reconoce que deberá negociar votos

| Por Tania Gómez |

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que en el periodo ordinario de sesiones, que inicia el martes, la bancada tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para construir la mayoría calificada que permita aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario.

El morenista llamó a las distintas fuerzas políticas a respaldar las iniciativas que, desde su perspectiva, beneficien al país.

El senador Higinio Martínez, propuesto por Morena para presidir la mesa directiva del Senado para el tercer año de la Legislatura, dejó abierta la posibilidad de que Inzunza Cázarez acompañe las reformas constitucionales, al señalar que Morena buscará el respaldo de los 128 integrantes de la Cámara alta: “Sí buscamos los votos de todos los senadores, también esperamos el voto del senador Insunza”.

Ignacio Mier evitó confirmar si existe un acuerdo con Enrique Inzunza para garantizar su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo federal y sostuvo que la prioridad de la bancada es mantener la unidad y avanzar en la agenda legislativa.

“Para nosotros el tema del senador Inzunza no es tema, es la agenda legislativa, la unidad y la cohesión del grupo parlamentario”, declaró.

Ante la pregunta expresa sobre si existe un acuerdo con el legislador, ahora independiente, para que vote con Morena, respondió: “No, en los principios no se renuncia, más allá de las circunstancias”.

El coordinador argumentó que las diferencias ideológicas no deben impedir acuerdos en temas relacionados con la soberanía y el bienestar de la población.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que la salida de Inzunza afecte la aprobación de las reformas de la Presidenta, al sostener que el bloque de la Cuarta Transformación mantiene la mayoría en el Senado.

El senador Cantón Zetina descartó que haya riesgos para la construcción de la mayoría calificada y sostuvo que continuarán en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas.