Rosa Icela Rodríguez llama al PT a mantener la unidad con la Cuarta Transformación

Durante la plenaria de los legisladores petistas, integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum destacaron coincidencias en materia social, educativa, migratoria y de soberanía; Rosa Icela Rodríguez Velázquez pidió cerrar filas para profundizar el proyecto de la 4T.

La secretaria de Gobernación llamó al Partido del Trabajo (PT) a mantener la unidad con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender y profundizar los avances de la Cuarta Transformación, al destacar que el instituto político ha sido un “aliado histórico” y un actor fundamental para impulsar las reformas de la actual administración.

Durante la quinta Reunión Plenaria de las y los Legisladores Federales del PT, la funcionaria sostuvo que la alianza entre el gobierno y el partido es hoy “más indispensable que nunca” y reconoció el respaldo de los legisladores petistas a las reformas impulsadas durante los últimos años.

“El Partido del Trabajo ha sido aliado histórico. Ustedes son compañeras y compañeros de lucha, son pilares fundamentales en la construcción de la Cuarta Transformación. Hoy esta alianza es más indispensable que nunca, para defender y profundizar lo que hemos logrado juntos, por eso llamo a la unidad”, afirmó.

Muchas gracias a nuestro querido compañero @AlbertoAnayaGt, por la invitación a la 5a plenaria del @PtSenado y @DiputadosPTmx. Reconocemos la valiosa labor legislativa del grupo parlamentario. Y, de frente al nuevo periodo de sesiones, llamamos a fortalecer nuestra alianza para… pic.twitter.com/PqVmybUln2 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 31, 2026

Rodríguez Velázquez señaló que, a casi dos años del inicio de la administración de Sheinbaum, el país atraviesa un proceso de cambio que, desde su perspectiva, demuestra que la ciudadanía optó por la vía democrática y pacífica para consolidar la transformación.

La titular de Segob destacó que el acompañamiento legislativo del PT no se limitó a modificar artículos o aprobar leyes, sino que permitió, dijo, construir una nueva legalidad. Entre las reformas mencionó las relacionadas con el Poder Judicial, soberanía energética, seguridad pública, protección de los maíces nativos, soberanía nacional y derechos de las mujeres.

Como parte de los resultados que atribuyó a la Cuarta Transformación, también destacó el incremento del salario mínimo, al señalar que en siete años pasó de 88 pesos en 2018 a 315 pesos en 2026, lo que representa un crecimiento de 161 por ciento.

De acuerdo con la funcionaria, esta política permitió elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, al señalar que actualmente un trabajador puede adquirir 4.3 canastas alimentarias al mes.

En el encuentro también participó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien destacó que la defensa de los trabajadores migrantes es uno de los principios que comparten el PT y la Cuarta Transformación.

Participé esta tarde con las y los legisladores de @DiputadosPTmx y @PtSenado durante su 5ª reunión plenaria. Un gusto haber sido invitado por los coordinadores del partido en ambas cámaras, @AlbertoAnayaGt y @ReginaldoSF_PT, para conversar sobre las labores que realizamos desde… pic.twitter.com/DH9Vz1PJk9 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) September 1, 2026

El canciller sostuvo que México mantiene una política exterior basada en la cooperación internacional, pero subrayó que esta no implica subordinación frente a otros países.

“Cooperar jamás significa subordinarse. Tender puentes ha sido la vocación histórica de nuestra diplomacia”, afirmó.

Al abordar la relación con Estados Unidos, Velasco Álvarez señaló que el gobierno mexicano actúa bajo cuatro principios establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

El funcionario destacó que estos principios buscan enfrentar los desafíos comunes entre ambos países sin comprometer la soberanía nacional.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó el respaldo del PT al modelo educativo humanista de la Cuarta Transformación y reconoció su participación en la incorporación de la educación inicial como parte de la educación básica en el artículo tercero constitucional.

Delgado señaló que el partido mantiene una agenda educativa permanente y que su participación ha permitido acompañar diversas políticas para fortalecer el sistema educativo.

El titular de la SEP también destacó los programas de becas implementados por el gobierno federal, particularmente la Rita Cetina, que actualmente beneficia a millones de estudiantes de escuelas públicas y representa un apoyo para las familias durante el regreso a clases.

📸 Diputadas y Diputados del PT participamos en la sesión preparatoria y votación de la nueva Mesa Directiva que presidirá la Cámara de Diputados durante el último año de la LXVI Legislatura.



Seguimos firmes, unidos y leales a la 4T, defendiendo el proyecto de transformación que… pic.twitter.com/E9VmyNtke0 — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) September 1, 2026

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LMCT