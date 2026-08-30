Rosa Icela Rodríguez llama a cerrar filas y respaldar reformas impulsadas por Sheinbaum

Al centro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 30 de agosto de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a las senadoras y senadores de Morena a cerrar filas y concretar las reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, la funcionaria sostuvo que la mandataria es respaldada por la mayoría de la población, lo que, señaló, “nos obliga a ser los mejores servidores públicos, los mejores legisladores, los mejores políticos y políticas para corresponder a la confianza del pueblo de México, que es invaluable”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

Ante las y los legisladores y en la víspera del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, Rodríguez Velázquez recordó que entre las propuestas impulsadas por la Presidenta se encuentran una reforma constitucional para establecer que quien contienda por la Presidencia de la República cuente únicamente con la nacionalidad mexicana; así como:

Modificaciones a la Ley Orgánica Federal

Cambios a la legislación forestal y ambiental

Una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio

Reformas en materia de movilidad y migración

Modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera

Paquete anticorrupción

Las leyes de Ingresos y de Egresos para 2027

La secretaria de Gobernación expresó su confianza en que las iniciativas contarán con el respaldo y aprobación de Morena.

Seguridad y gobernabilidad

En materia de seguridad, la secretaria afirmó que entre 2018 y junio de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento a nivel nacional.

Sostuvo que la estrategia de pacificación se articula mediante las Mesas de Paz instaladas en las 32 entidades federativas y 266 regiones del país, con participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, participó en la reunión plenaria de Morena, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

Como parte de la Estrategia de Atención a las Causas, informó que durante los dos primeros años del gobierno se realizaron 846 Ferias de Paz, con más de 3.7 millones de atenciones. Asimismo, señaló que mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se retiraron de manera anónima 13 mil 81 armas de fuego.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, reportó que 13 mil 625 personas presuntamente desaparecidas cuentan con reporte de localización; se ampliaron las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda e intensificaron las labores en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones.

Migración y atención a mexicanos repatriados

Respecto a la política migratoria, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 el Instituto Nacional de Migración (INM) atendió a más de 86 millones de visitantes que ingresaron al país por vía aérea, marítima y terrestre.

También señaló que los Grupos Beta brindaron ayuda humanitaria a más de 86 mil migrantes en tránsito y rescataron con vida a 178 personas en situaciones de alto riesgo.

En el marco de la estrategia “México Te Abraza”, indicó que el Gobierno de México recibió y atendió a 208 mil 185 connacionales repatriados, mediante nueve aeropuertos y siete centros de atención.

Al final de su intervención, Rosa Icela Rodríguez Velázquez pidió a los senadores mantener la unidad y colocar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales.

La secretaria de Gobernación durante la reunión plenaria de Morena, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

Afirmó que México se mantiene firme ante un escenario internacional de incertidumbre debido a la fortaleza económica, los avances en materia de pacificación y la gobernabilidad.

cehr