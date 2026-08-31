Diputada de Morena acusa que se reciben iniciativas presidenciales con errores: ‘Es de pena’

Elena Segura, diputada de Morena, reclamó a la Consejería Jurídica de la Presidencia que los legisladores han recibido iniciativas del Ejecutivo con inconsistencias, contradicciones y otros errores, lo cual, dijo, ha impedido que desde la bancada se defiendan las propuestas.

A través de redes sociales se difundió un clip de video que recupera un momento de la Reunión Plenaria de los diputados de Morena celebrada el domingo, la cual contó con la presencia de representantes del Gobierno federal, entre ellos la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

🏛️💜 Concluimos la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.



🇲🇽 Seguiremos legislando con responsabilidad y compromiso por el bienestar del pueblo de México.#Morena #CámaraDeDiputados #TrabajoLegislativo #Transformación pic.twitter.com/wkNBbSEAxO — Elena Segura (@ElenaSegura_) August 31, 2026

En el clip, tomado de una sesión de preguntas y respuestas, se aprecia que la diputada Elena Segura confronta a la funcionaria, a quien le reclama que, en más de una ocasión, la bancada ha tenido que defender iniciativas presidenciales con contradicciones, inconsistencias y otros errores que dificultan argumentar a favor de las mismas.

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Segura Trejo acusó que esta situación ha dejado “vapuleada” a la bancada frente a la oposición, por lo que se ha pedido en varias ocasiones que se hagan los cambios pertinentes. Sin embargo, dijo, “no se mueve ni una coma”.

Hoy asistí a la reunión plenaria de @MorenaSenadores donde dialogamos sobre la agenda legislativa prioritaria.



Se trabajará en un paquete completo en anticorrupción con 2 nuevas leyes y 19 modificaciones; crear el marco jurídico del IMSS-Bienestar; armonizar las leyes… pic.twitter.com/9dJU03kgAt — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 31, 2026

“Ha habido ocasiones en que, en las iniciativas que nos llegan, encontramos algunas incompatibilidades, incongruencias, antinomias jurídicas; lo hacemos del conocimiento de los equipos de trabajo y, sin embargo, literalmente nos dicen que no se mueve ni una coma”, expuso la diputada.

“...y eso, consejera, nos provoca que lo tengamos que defender y argumentar en el Pleno, en las Comisiones y nos vemos vapuleados por la oposición… pero lo peor del caso es que con argumentos legítimos”, abundó.

“Que se nos haga caso”, pide diputada a Consejería Jurídica

Elena Segura dio dos ejemplos de esta situación, y aseguró que la misma se presentó durante la iniciativa en materia de abuso sexual y otra en sobre la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Le reclaman a @LuisaAlcalde por errores en iniciativas de reformas y creación de nuevas leyes para el periodo de sesiones que inicia el 1 de #septiembre.



Entre las iniciativas que se enviaran al Congreso figuran el Paquete Económico de 2027 en el que destaca la Ley de Ingreso,… pic.twitter.com/mVkycraJHo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

En el primer caso, señaló, se puntualizó dónde estaban los errores y la respuesta recibida fue “se va tal cual”. Mientras que, en el segundo, acusó, el error se corrigió hasta la sesión del Pleno.

Por lo anterior, Elena Segura pidió a la consejera Jurídica que se resuelva esta situación y que se haga caso a diputados y senadores cuando exhiben errores en las iniciativas presentadas.

“Creo que estamos aquí para hacer leyes efectivas y que vayan en beneficio de todas y todos los mexicanos, pero, además, que respalden a nuestra presidenta”, expresó.

“Yo le solicito, consejera, que tengamos esta apertura, esta comunicación fluida, y que si tenemos la razón nos escuchen y nos permitan hacer leyes que sean efectivas”, concluyó.

Se desconoce la respuesta de Alcalde Luján, pues la mayoría del evento se llevó a cabo a puerta cerrada y solo se transmitieron públicamente las intervenciones de los invitados.

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