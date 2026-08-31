PAN deja abiertas las alianzas rumbo a 2027 y apuesta por retener tres gubernaturas

El Partido Acción Nacional (PAN) analizará estado por estado la posibilidad de formar alianzas rumbo a las elecciones de 2027 y no permitirá que una decisión nacional se imponga sobre las realidades políticas locales, afirmó su dirigente nacional, Jorge Romero.

Durante la reunión plenaria de los senadores panistas, Romero sostuvo que la dirigencia nacional deberá escuchar a las estructuras locales antes de definir su estrategia electoral, al considerar que las condiciones políticas son distintas en cada entidad.

“El PAN tiene que entrar a un hiperanálisis local, entendiendo que hay realidades locales profundamente distintas”, afirmó.

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El presidente nacional del PAN aseguró que ninguna realidad local deberá imponerse sobre otra ni sobre la estrategia nacional del partido.

“Bajo ninguna circunstancia una realidad local habrá de imponerse en otra realidad local, ni una realidad local imponerse a nivel nacional”, sostuvo.

Romero señaló que la prioridad será impedir el avance de Morena y proteger las condiciones de paz, seguridad y calidad de vida en las entidades gobernadas por Acción Nacional.

En ese contexto, aseguró que el PAN trabajará “con todo” para competir en las 17 elecciones para gubernaturas de 2027 y anticipó que su partido conservará los gobiernos que actualmente encabeza en Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

“Me juego lo que me juego en decirte que vamos a conservar Aguascalientes, que vamos a conservar Querétaro, que vamos a conservar Chihuahua y vamos a dar las sorpresas de su vida”, afirmó.

Sobre Chihuahua, Romero aseguró que el PAN confía en retener la gubernatura, aunque dejó abierta la puerta a construir alianzas rumbo a la elección.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua”, declaró, luego de señalar que el partido mantiene confianza en sus posibilidades en esa entidad.

El dirigente panista insistió en que no habrá una fórmula única para definir las alianzas y que cada decisión dependerá de las condiciones políticas de cada estado.

En Nuevo León, Romero también dejó abierta la puerta a incorporar perfiles externos al PAN. Señaló que el partido mantiene abierto su proceso de registro y destacó el caso del alcalde de Monterrey, quien podría buscar la candidatura panista a la gubernatura.

Aclaró, sin embargo, que la incorporación de perfiles provenientes de otros partidos no significa que ya exista un acuerdo de coalición.

“No responde a que ya esté anunciada una alianza, ni por mucho. Quiero dejarlo claro: el PAN no ha anunciado una alianza”, afirmó.

Romero sostuvo que posteriormente se tomará la decisión que consideren más conveniente junto con la militancia y las dirigencias locales.

Sin embargo, lanzó una de sus principales apuestas políticas rumbo a 2027 al asegurar que Morena no ganará la gubernatura de Nuevo León.

“En Nuevo León no va a entrar Morena jamás, eso sí te lo puedo asegurar”, afirmó.

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FGR