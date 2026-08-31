Gustavo Petro se reúne con Paco Ignacio Taibo II

Antes de su visita a la UNAM

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en México, a donde llegó este domingo a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para cumplir una agenda que contempla actividades académicas, entre ellas una participación en la UNAM.

A su llegada a la capital, Petro compartió en redes sociales que tuvo un primer encuentro con ciudadanos colombianos residentes en México. Posteriormente publicó una fotografía junto al escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, y Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

“Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro”.

El exmandatario colombiano explicó que durante su reunión con Taibo II y Saiz acordó la publicación de uno de sus libros, titulado Economía Política de la Crisis Climática, en el mercado editorial de habla hispana.

“Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo y su esposa Paloma Saiz, directora de la feria internacional del libro del Zócalo de Ciudad de México”.

Petro añadió que la obra ya está terminada y que será editada en español para su distribución en distintos países, mientras posteriormente analizará su publicación en otros idiomas.

“Acabo de acordar la edición de mi libro ya terminado: “Economía Política de la Crisis Climática” que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”.

La visita de Petro se extenderá hasta el 2 de septiembre y contempla actividades académicas en México. De acuerdo con lo informado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no tiene previsto reunirse con el mandatario colombiano durante su estancia.

Sheinbaum señaló días atrás que no había recibido una solicitud para sostener un encuentro con Petro, aunque dio la bienvenida a su visita al país.

Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro.



Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco… pic.twitter.com/t2eZHaXzaf — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 31, 2026

Te puede interesar

- Casos Andy, Rocha y huachicol, sin peso en negociación del T-MEC, afirma Ebrard

- Segob llama a cerrar filas y concretar reformas de CSP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR