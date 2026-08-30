Diputados y senadores de Morena celebran Reunión Plenaria este domingo

Diputados y senadores de Morena, en sus respectivas cámaras, celebran este domingo sus reuniones Plenarias de cara al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre.
Por parte de los diputados, la sesión, que se lleva a cabo en la sede de la Cámara baja, está encabezada por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.
Un día antes de la reunión, Monreal Ávila anunció que fueron invitados cinco personas servidoras públicas del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel.
Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, primer invitado del gabinete federal, el que inició las actividades de la plenaria de los diputados de Morena.
“Será un periodo legislativo fructífero: solo abordaremos reformas que traigan progreso real para México. Analizaremos el Segundo Informe de nuestra Jefa de Estado y aprobaremos el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027”, escribió Ricardo Monreal en un mensaje previo a la Plenaria.
La reunión Plenaria de los diputados de Morena se transmite en vivo a través de los canales digitales de Ricardo Monreal y la Cámara de Diputados.
Senadores llevan a cabo Plenaria a puerta cerrada; prevén relevo de Mesa Directiva
En tanto, los senadores de Morena, quienes también llevan a cabo su reunión Plenaria este domingo, lo hacen a puerta cerrada.
La reunión está encabezada por el coordinador de la bancada guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, y, entre otros puntos, se espera que se decida el relevo de la presidencia de la Mesa Directiva.
El cargo lo ocupa actualmente Laura Itzel Castillo, pero lo dejará tan pronto termine el mes para, el 1 de septiembre, incorporarse al Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres.
A la plenaria de los senadores de Morena están invitados funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.
Al arranque de la reunión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo ante la secretaria de Gobernación que “lo que conviene hoy a la República es la unidad”.
“El país, independientemente de las coyunturas, tiene estabilidad económica, tiene estabilidad social, tiene estabilidad política. Tiene estabilidad política en el diálogo, en los acuerdos que construyen la Secretaría de Gobernación”, expresó, en declaraciones recogidas por el diario Quadratin.
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