Diputados y senadores de Morena celebran Reunión Plenaria este domingo

Aspecto de la plenaria de los senadores de Morena.

Diputados y senadores de Morena, en sus respectivas cámaras, celebran este domingo sus reuniones Plenarias de cara al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre.

Por parte de los diputados, la sesión, que se lleva a cabo en la sede de la Cámara baja, está encabezada por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.

#EnVivo Inauguración de la quinta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de @Mx_Diputados, con la participación de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.



https://t.co/JRMjJAyPN0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 30, 2026

Un día antes de la reunión, Monreal Ávila anunció que fueron invitados cinco personas servidoras públicas del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel.

Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, primer invitado del gabinete federal, el que inició las actividades de la plenaria de los diputados de Morena.

“Será un periodo legislativo fructífero: solo abordaremos reformas que traigan progreso real para México. Analizaremos el Segundo Informe de nuestra Jefa de Estado y aprobaremos el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027”, escribió Ricardo Monreal en un mensaje previo a la Plenaria.

La reunión Plenaria de los diputados de Morena se transmite en vivo a través de los canales digitales de Ricardo Monreal y la Cámara de Diputados.

Senadores llevan a cabo Plenaria a puerta cerrada; prevén relevo de Mesa Directiva

En tanto, los senadores de Morena, quienes también llevan a cabo su reunión Plenaria este domingo, lo hacen a puerta cerrada.

La reunión está encabezada por el coordinador de la bancada guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, y, entre otros puntos, se espera que se decida el relevo de la presidencia de la Mesa Directiva.

🔴Morena cierra las puertas de su plenaria en el Senado



El grupo parlamentario de Morena realiza a puerta cerrada su reunión plenaria en el piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado.



Sin acceso a la prensa, la cobertura de los secretarios de Estado que participan en el… — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

El cargo lo ocupa actualmente Laura Itzel Castillo, pero lo dejará tan pronto termine el mes para, el 1 de septiembre, incorporarse al Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres.

A la plenaria de los senadores de Morena están invitados funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

“Lo que le conviene hoy a la República es la unidad”, dijo el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV), al recibir en su quinta Reunión Plenaria a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) https://t.co/VDMFy660aQ pic.twitter.com/zvymZGW40i — Quadratín México (@QuadratinMexico) August 30, 2026

Al arranque de la reunión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo ante la secretaria de Gobernación que “lo que conviene hoy a la República es la unidad”.

“El país, independientemente de las coyunturas, tiene estabilidad económica, tiene estabilidad social, tiene estabilidad política. Tiene estabilidad política en el diálogo, en los acuerdos que construyen la Secretaría de Gobernación”, expresó, en declaraciones recogidas por el diario Quadratin.

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