Advierte Monreal “guerra intestina” rumbo al 2027

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, urgió a que la dirigencia nacional de Morena designe a todos los llamados “coordinadores estatales” del partido, que serán candidatos a las gubernaturas a disputarse el próximo año, porque advirtió que hay una “guerra intestina” que puede derivar en rupturas.

En su mensaje reconoció que los partidos políticos han comenzado sus procesos internos para elegir candidatos, al aprovechar la laguna que existe en la legislación. Por ello, detalló, han comenzado a nombrar coordinadores, enlaces, representantes de los propios partidos, pero todo tendiente a la selección de candidatos del 2027: “Nadie puede estar por encima del movimiento y no puedes acudir a ambiciones vulgares que fueron las que combatimos desde un principio.

Nadie por encima del interés colectivo”. En el caso de Morena, recordó que durante esta semana fueron designados coordinadores en cinco estados, por lo que aún están pendientes 12 entidades.

Ante este escenario, consideró necesario acelerar las definiciones, pues advirtió que en los estados donde todavía no se ha nombrado a los coordinadores territoriales se han intensificado los enfrentamientos entre quienes buscan participar en los procesos internos:

“Estamos a tiempo de que no se permita contaminar al movimiento y que resulten los más honestos, las más honestas, pero que se apresure la decisión para no lastimar más nuestra organización”, advirtió.

Monreal Ávila reiteró que su llamado busca evitar que los conflictos entre aspirantes deriven en una ruptura dentro de Morena. Claudia Arellano

En vilo, presidencia de comisión tras salida de Inzunza de Morena

| Por Tania Gómez |

La ruptura de Enrique Inzunza con la bancada de Morena en el Senado de la República tiene una cuenta pendiente: la titularidad de la Comisión de Estudios Legislativos. Aunque el legislador sinaloense se separó del grupo parlamentario que lo llevó a esa posición, conserva por ahora el cargo.

Su salida no implica automáticamente que pierda la presidencia. De acuerdo con el Reglamento del Senado, tanto las presidencias como las secretarías de las comisiones forman parte del reparto de posiciones entre las bancadas, por lo que Morena tendrá la decisión política sobre si Inzunza Cázarez permanece al frente de Estudios Legislativos o es relevado.

De acuerdo con David Torres, analista político, la Comisión de Estudios Legislativos es una pieza clave en el procesamiento de las reformas en el Senado. En ella se revisan y afinan proyectos de dictamen antes de que lleguen al pleno.

El Dato: La activista Vania Pérez, expresidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsa en change.org una campaña para que Inzunza deje el Senado.

“Su presidencia coloca a quien la encabeza en una posición relevante. Se trata de uno de los espacios donde se revisan, analizan y afinan los proyectos legislativos antes de que lleguen al pleno. Su titular participa en la conducción de las discusiones y negociaciones sobre los dictámenes, por lo que, aunque no tiene un poder de veto formal, sí cuenta con capacidad de incidencia en el ritmo y la construcción de los acuerdos sobre las reformas”, refirió.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó el jueves que, al separarse de la bancada, Inzunza Cázarez deberá abandonar también la presidencia de la comisión que encabeza, al tratarse, dijo, de una posición que corresponde a ese grupo parlamentario. Sin embargo, dejó abierta una salvedad: que Morena, como un gesto de cortesía, decida permitirle continuar al frente de ese órgano legislativo.

6 comisiones en las que participa el legislador

Las presidencias, secretarías y demás posiciones dentro de las comisiones se distribuyen conforme al peso de los grupos parlamentarios. Por ello, Morena puede decidir mantener a Inzunza al frente de Estudios Legislativos o utilizar su margen de decisión para sustituirlo. Mientras no se concrete formalmente una modificación, el senador conserva la presidencia.

Para el analista político Fernando Dworak, el destino de Inzunza dentro de la Cámara alta será también un indicador de la relación que mantiene con Morena. “Si permanece al frente de la comisión, sería una señal de que la bancada decidió conservar el vínculo político; si es relevado y enviado a una comisión de menor peso, podría interpretarse como una señal de distanciamiento”.

Su salida de la bancada de Morena también tiene un costo operativo. Al dejar el grupo parlamentario, Inzunza Cázarez queda fuera del esquema colectivo de recursos, subvenciones y prerrogativas económicas que la Ley Orgánica asigna a los grupos parlamentarios de acuerdo con su representación.

Esas bolsas corresponden a las bancadas y no se transfieren automáticamente al senador que abandona sus filas.

Enrique Inzunza (c.), al presidir una sesión de comisión, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

La diferencia puede reflejarse también en su estructura de trabajo. Como integrante de Morena, Inzunza formaba parte de una organización que concentra personal y recursos para apoyar las labores legislativas.

Como senador sin grupo, conserva su escaño y los apoyos indispensables para desempeñar sus funciones conforme a la disponibilidad presupuestal del Senado, pero puede perder parte de la estructura de oficinas y asesores vinculada a su pertenencia a la bancada y a sus responsabilidades dentro de las comisiones.

“Naturalmente, perdería apoyos como serían oficinas y asesores”, señaló Fernando Dworak.

En tribuna, sin embargo, su condición de senador sin grupo no implica automáticamente menos tiempo de intervención. De acuerdo con Dworak, la duración de las participaciones responde a los criterios de la Mesa Directiva y no al peso de cada grupo parlamentario.

RETO DE UNIDAD. La salida de Inzunza también abrió dudas sobre la mayoría calificada con la que cuentan Morena y sus aliados en el Senado, necesaria para aprobar reformas constitucionales. Con la salida de Enrique Inzunza Cázarez del grupo parlamentario de Morena, el bloque integrado por Morena, PT y PVEM quedaría con 85 votos, uno menos de los necesarios para alcanzar por sí solo la mayoría calificada.

Monreal Ávila reconoció que la construcción de esa mayoría es estrecha y que un solo voto o una ausencia pueden marcar la diferencia.

“Yo digo que debe de preocupar, porque la mayoría calificada, en un extremo estricto, se pierde. Claro que la mayoría calificada la tenemos con los aliados del Verde y del PT, y ahí es más estricta la mayoría calificada a construirla, apenas es un voto, apenas es una ausencia”, declaró el coordinador legislativo.

No obstante, Monreal señaló que espera que Inzunza continúe “unido a los principios del movimiento, no lo sé, pero debe preocupar”.

Para Dworak, sin embargo, el riesgo de que la salida de Inzunza afecte la mayoría calificada está “completamente exagerado”. Aunque ya no pertenezca formalmente a Morena, puede seguir votando con el bloque oficialista, por lo que abandonar la bancada no significa necesariamente que Morena pierda su voto en una reforma constitucional.

El desenlace de la Comisión de Estudios Legislativos y el comportamiento de Inzunza en las votaciones serán, así, los primeros indicadores de su nueva relación con Morena, para medir qué tan firme está el senador y qué tanta voluntad tienen los guindas de conservarlo o no al frente de la comisión.

Alistan relevo de la Cámara alta

Por Tania Gómez

El Senado se prepara para renovar su mesa directiva de cara al tercer año de la 66 Legislatura, en un proceso donde el morenista mexiquense Higinio Martínez ha ganado terreno y se perfila como el principal candidato para presidir la Cámara alta a partir del martes 1 de septiembre.

Las y los senadores fueron convocados a una junta previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo lunes a las 17:00 horas, en el Salón de Sesiones, donde deberán elegir formalmente al órgano que conducirá los trabajos parlamentarios.

En el terreno político, Martínez Miranda habría obtenido el respaldo mayoritario de sus compañeros de Morena, con lo que habría superado al senador tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien también buscaba encabezar la mesa directiva.

La definición se dará durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, donde sus integrantes someterán las propuestas a votación interna. Será entonces cuando se determine si existe consenso en torno a un solo nombre o si se mantienen varias candidaturas.

Posteriormente, el pleno realizará la elección mediante cédula y voto secreto. Para aprobar la integración de la mesa directiva se requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los senadores presentes.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó que la bancada buscará presentar una propuesta de unidad y explicó que el procedimiento deberá apegarse a los estatutos del grupo parlamentario.

“Se tiene que emitir una convocatoria porque así está establecido en los Estatutos del Grupo Parlamentario (…) y espero que así sea, un candidato de consenso, de unidad”, señaló Mier.

En paralelo, Higinio Martínez ha expresado públicamente su intención de presidir el Senado y ha colocado su experiencia legislativa como uno de sus principales argumentos para buscar la conducción de la mesa directiva: “Hay que buscar el consenso. Es una posición personal, pero pues finalmente si hay más de uno que se inscriba, pues tendrá que haber un procedimiento”.