Senado cita el lunes a legisladores para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva

Cámara Alta en la Ciudad de México en imagen de archivo.

El Senado de la República convocó a los 128 senadores integrantes a una junta previa al arranque del periodo ordinario de sesiones, el próximo lunes, con el objetivo de elegir a la Mesa Directiva que estará al frente de los trabajos legislativos durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.

De acuerdo con la convocatoria, la reunión se llevará a cabo a las 17:00 horas en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.

La convocatoria fue emitida con fundamento en el artículo 61, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y está dirigida a las senadoras y los senadores de la República.

El documento establece que la Junta Previa tendrá como propósito específico la elección de la Mesa Directiva que “fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura”.

La definición de la Mesa Directiva representa un paso clave para el arranque del nuevo periodo legislativo, pues este órgano será el encargado de conducir las sesiones del Pleno y garantizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios conforme a las disposiciones reglamentarias.

La convocatoria está suscrita por la senadora Laura Lizel Castillo Juárez, quien aparece como responsable del documento dirigido a las y los integrantes de la Cámara Alta.

El senador mexiquense Higinio Martínez Miranda tomó ventaja en la contienda y se perfila como el principal candidato para asumir la Presidencia de la Cámara alta.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, confirmó que la bancada trabaja en la definición de su propuesta de unidad y explicó que el procedimiento deberá realizarse conforme a los estatutos del grupo parlamentario.

El coordinador señaló que primero se emitirá una convocatoria y posteriormente la candidatura será presentada ante la plenaria de Morena para su elección y validación por la mayoría de sus integrantes.

Imagen oficial. ı Foto: Especial.

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FGR