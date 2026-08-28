Destaca DEA cercana colaboración con SSPC

El secretario de Seguridad y el director de la DEA, en un encuentro la semana pasada.

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, reveló que en meses pasados realizó una visita a la Ciudad de México, con el objetivo de reunirse con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y que hasta ayer no había sido informada por ninguno de los dos gobiernos.

El encuentro fue destapado en un video que compartió la DEA y que registra una conversación entre Cole y García Harfuch durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, celebrada la semana pasada en Buenos Aires, Argentina.

En la grabación, Terrance Cole definió el vínculo institucional entre ambas naciones como una alianza sostenida por comunicación permanente y respeto a sus respectivas atribuciones.

El Dato: Terrance Cole sostuvo que la colaboración aumentará, siempre respetando a las instituciones de ambos países, y aseguró que trabajan en investigaciones más amplias.

“Es una asociación y trabajamos juntos. Omar y yo mantenemos comunicación constante. Los dos queremos lo mejor para nuestros países”, expresó.

El director de la DEA también rechazó las versiones sobre una supuesta relación distante con el titular de la SSPC y aseguró que ambos funcionarios comparten información con frecuencia.

A partir de ese intercambio, el secretario de Seguridad sostuvo que la velocidad con la que circulan los datos entre los dos gobiernos resulta determinante para anticipar delitos y concretar detenciones.

“De esta colaboración yo resaltaría, entre muchas otras cosas, que es una responsabilidad compartida que nos obliga —a los dos— a tener un intercambio de información mucho más veloz para ser más rápidos que las organizaciones criminales”, dijo.

El funcionario mexicano planteó que ese flujo debe permitir a las autoridades reaccionar antes frente a grupos que actúan en ambos lados de la frontera.

Asimismo, García Harfuch señaló que la siguiente fase de la relación debe avanzar hacia expedientes de mayor alcance a través de el cruce de casos abiertos por fiscales mexicanos y estadounidenses.

“Si compartimos esa información de Estados Unidos a México con nuestros fiscales, la investigación sería el doble o el triple de grande”, afirmó.

También explicó que cada país mantiene pesquisas propias y que el objetivo consiste en combinar datos para ampliar los casos y fortalecer las indagatorias.

La coordinación bilateral tuvo otro punto de impulso, de acuerdo con García Harfuch, con la Operación Frontera Norte, que la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump, acordaron un mes después del inicio de su nueva administración.

México desplegó 11 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) en la zona limítrofe, además de personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Después de ese dispositivo preventivo, explicó, el trabajo se concentró en fortalecer investigaciones, compartir información y aumentar detenciones.

Sobre el combate a las drogas sintéticas, el funcionario mexicano colocó entre los principales resultados la destrucción de infraestructura destinada a la producción de metanfetaminas.

“En México, el Ejército y la Marina han desmantelado y roto, en pocas palabras, han destruido dos mil 775 laboratorios para elaborar metanfetaminas”, señaló.

Añadió que esas acciones interrumpen cadenas logísticas, frenan millones de dólares destinados a organizaciones criminales y evitan que millones de dosis lleguen a las calles de Estados Unidos y de nuestro país.

El titular de la SSPC también reveló que autoridades estadounidenses aportaron apoyo tecnológico en la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad contra organizaciones criminales.

“Ahí hubo una ayuda importante de tecnología de Estados Unidos, que es lo que refleja el poder trabajar juntos con un mismo objetivo”, afirmó, al tiempo que precisó que componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezaron la acción, entre ellos fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea.

Durante la misma conversación, Terrance Cole recordó que recibió una llamada de García Harfuch poco después de conocer el resultado del operativo: “Media hora después recibí una llamada de Omar y me dijo que habían tenido éxito contra El Mencho”.

El estadounidense presentó ese contacto como muestra de la comunicación directa entre ambas instituciones.

Al recordar aquella operación, puso el acento en los elementos mexicanos que perdieron la vida. Sostuvo que la noticia sobre el resultado del operativo dio paso casi de inmediato al pesar por las bajas entre las fuerzas de seguridad.

“En un momento estábamos celebrando, pero al siguiente recordábamos el servicio a nuestros dos países”, expresó.