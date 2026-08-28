Inzunza sin escudo

Entre que lloren en la casa del senador Enrique Inzunza a que lloren en la casa de Morena, dicen que ha sido preferible la primera opción. Nos comentan que con esta idea comulgó el también senador Emmanuel Reyes Carmona, quien señaló que ahora que Inzunza dejó de ser parte de la bancada guinda, el partido queda menos presionado y libre de la carga de tener que defenderlo por los señalamientos que pesan en su contra por sus presuntos nexos con el narco en Sinaloa. “Me parece que indudablemente sí despresuriza. Porque ya no es el senador de Morena, ya es el senador independiente”, declaró Reyes Carmona en una entrevista, que, nos comparten, no podía con la cara de alivio, porque ahora ni él ni sus compañeros de la 4T en la Cámara alta tienen “el compromiso moral” de acompañarlo. Las declaraciones de Emmanuel, nos dicen, sólo dieron cuenta del pulso morenista previo a la ruptura con Inzunza, a quien ya todos sus correligionarios —Reyes entre ellos— veían como el apestado, pues consideró que de ahora en adelante si algún opositor se lanza contra el sinaloense, ya será cosa suya. ¡Qué tal!