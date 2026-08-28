Le opacan su momento

Dicen que aunque el presidente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, no lo quiera admitir, sí terminó derramando bilis en la Universidad de Guanajuato, campus León, donde la secretaria de Vinculación Empresarial de MC en ese estado, Brenda de la Mora, interrumpió la presentación del libro de su líder, México nuevo, para reclamarle por abrir las puertas del partido a miembros del PRI o del PAN mientras ignora a los jóvenes —que ya no lo son tanto— que ayudaron a forjar el proyecto naranja. “¿Futuro para los jóvenes? ¿Si mandaste a la banca a quienes llevan 10 años construyendo MC-Guanajuato para darle espacio a la vieja política?”, se leyó un cartel que De la Mora llevaba en sus manos. Aunque en un principio, Máynez sonreía, según se puede ver en las imágenes que circularon en redes, cuentan los que lo vieron que el político no pudo disimular por mucho tiempo el enojo que traía. Nos señalan que ésta no ha sido la semana de Jorge, ya que apenas un día antes de este repudio, en Sonora renunció la dirigente de MC en la entidad, Natalia Rivera, en protesta por la conversión naranja de Alejandro López Caballero, exalcalde panista de Hermosillo. Tsss.