Coahuila, sin PAN

Y en vísperas de las elecciones a gubernaturas del 27, nos dicen que el escenario es muy adverso para el PAN en Coahuila, donde el partido tuvo que tomar la difícil decisión de disolver el Comité Ejecutivo Estatal tras la virtual pérdida de registro en la pasada elección de gobernador, en la que no llegaron al 3 por ciento mínimo. Nos explican que aunque jurídicamente el blanquiazul no ha perdido el registro del todo, lo que sí perdió fueron las prerrogativas públicas, por lo que mantener a su comité en esa entidad es una tarea imposible. Por lo pronto, la Comisión Permanente de Acción Nacional designó a la diputada federal de Durango, Verónica Pérez, como titular de una delegación del panismo —o lo que queda de él— en Coahuila. Lo curioso frente a ese escenario, nos hacen ver, es que estos hechos coincidieron con el robo que le aplicó el PRI, que sumó a sus filas al diputado federal Theodoros Kalionchiz, que era parte de la bancada azul, lo que muchos no evitaron ver como un mal presagio para los panistas.