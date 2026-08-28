Sheinbaum destaca ‘México Canta’ como plataforma para alejar a jóvenes de narrativas de violencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los objetivos del concurso “México Canta”, que busca vincular a jóvenes de origen mexicano que viven en Estados Unidos con aquellos que radican en México, además de impulsar nuevas expresiones de la música mexicana alejadas de las narrativas relacionadas con la violencia y las adicciones.

Durante su conferencia matutina, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el concurso y sobre la semifinal que se realizó el fin de semana pasado, así como por la próxima etapa que tendrá lugar en Mazatlán.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto tiene tres objetivos principales. El primero es generar un vínculo entre las y los jóvenes mexicanos de primera, segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos y los jóvenes que permanecen en México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta conexión busca mostrar el vínculo que existe entre ambos grupos a través de una expresión cultural como la música.

“El vínculo entre las y los jóvenes de origen mexicano de primera a segunda o tercera generación que vive en Estados Unidos y los jóvenes que viven en México”, señaló.

Como segundo objetivo, la Presidenta destacó la intención de promover contenidos musicales que no estén relacionados con la violencia, las drogas o las adicciones.

En este sentido, explicó que el concurso busca impulsar canciones que aborden temas como el amor, el desamor, el amor por México, las historias personales de los participantes y las distintas regiones del país.

“Queremos recuperar la música mexicana a partir de estas nuevas letras líricas que no tengan que ver con la violencia”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la plataforma puede contribuir a que las nuevas generaciones encuentren en la música una vía para expresar sus experiencias y la diversidad cultural del país, al tiempo que se generan nuevas narrativas alrededor de México.

El tercer objetivo, explicó la Presidenta, es impulsar el desarrollo de la industria musical dentro del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que una parte importante de la producción de música mexicana se realiza actualmente en Estados Unidos, incluidos productores especializados en este género.

“Increíblemente, una gran producción de la música mexicana está en Estados Unidos”, apuntó.

Por ello, indicó que se busca promover que la industria se desarrolle también en México mediante el Consejo Mexicano de la Música.

Respecto a su participación como espectadora del concurso, Sheinbaum reconoció que no tuvo oportunidad de ver la semifinal realizada el fin de semana anterior, aunque sí observó un video que le envió la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, con imágenes de las y los finalistas.

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FGR